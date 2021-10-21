Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kırgızistan'da STK temsilcileriyle buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, iki ülke hükümetleri tarafından 1995'te kurulan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde (KTMÜ) akademisyen ve Türk sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ile bir araya geldi.

Ülkenin güneyindeki Özgen şehrinde İmam Serahsi Camisi ve Külliyesinin açılışına da katılacak Erbaş'a, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal ve Bişkek Din Hizmetleri Müşaviri Mürsel Öztürk eşlik etti.

Üniversitenin rektörlük binasındaki konferans salonunda Erbaş, akademisyen ve Türk STK temsilcileri ile buluştu.

"Serahsi deyince Kırgızistan akla geliyor"

Burada yaptığı konuşmada, Kırgızistan'ın Özgen şehrinde türbesi olan Hanefi fıkhının önemli alimlerinden İmam Serahsi'ye atıfta bulunan Erbaş, dünyanın belki birikim, kültür ve ilim açısından en zengin bölgesinde bulunduklarını belirtti.

Erbaş, alim, fakih ve kelamcı Serahsi'yi önemsediklerini ifade ederek, "Serahsi deyince işte Kırgızistan akla geliyor. Kırgızistan devletiyle birlikte başkent Bişkek'te yaptığımız merkez camiye Serahsi isminin verilmesi boşuna değildir. Özgen şehrinde yine Serahsi adına cami ve külliyesini yaptırdık. Bu cami ve külliyeyi yarın açmak nasip olacak." dedi.

Alimleri sadece yad etmek için adlarını gündeme getirmediklerini dile getiren Erbaş, "Onların dünyaya kazandırdığı ufku bugünkü nesillere kazandırmak istiyoruz. İnşallah, nice Serahsi gibi alimler ve fıkıhçılar yetişir." temennisinde bulundu.