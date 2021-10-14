Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Taliban'la görüşme) Her şeyden önce ülkenin birliği beraberliği için kapsayıcı olmaları gerektiğini bugün bir kere daha... - Haberler
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Taliban'la görüşme) Her şeyden önce ülkenin birliği beraberliği için kapsayıcı olmaları gerektiğini bugün bir kere daha...

AA / Ali İhsan Çam - Haberler | Güncel
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Taliban'la görüşme) Her şeyden önce ülkenin birliği beraberliği için kapsayıcı olmaları gerektiğini bugün bir kere daha söyledik"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( Taliban'la görüşme) Her şeyden önce ülkenin birliği beraberliği için kapsayıcı olmaları gerektiğini bugün bir kere daha söyledik"

AA / Ali İhsan Çam - Son Dakika Haberleri
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Taliban'la görüşme) Kendileri bizden özellikle insani yardımlar, oradaki yatırımların devam etmesi konularında...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Taliban'la görüşme) Kendileri bizden özellikle insani yardımlar, oradaki yatırımların devam etmesi konularında...

 Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Taliban heyeti ile görüşme sonrası açıklama: Göç dalgası için yeni önlemleri konuştuk

Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Taliban heyeti ile görüşme sonrası açıklama: Göç dalgası için yeni önlemleri konuştuk
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Haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Taliban'la görüşme) Her şeyden önce ülkenin birliği beraberliği için kapsayıcı olmaları gerektiğini bugün bir kere daha... - Haberler
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