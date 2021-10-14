Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Taliban'la görüşme) Her şeyden önce ülkenin birliği beraberliği için kapsayıcı olmaları gerektiğini bugün bir kere daha...
AA / Ali İhsan Çam - Haberler | Güncel
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Taliban'la görüşme) Her şeyden önce ülkenin birliği beraberliği için kapsayıcı olmaları gerektiğini bugün bir kere daha söyledik"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( Taliban'la görüşme) Her şeyden önce ülkenin birliği beraberliği için kapsayıcı olmaları gerektiğini bugün bir kere daha söyledik"
AA / Ali İhsan Çam - Son Dakika Haberleri