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Din görevlileri onuruna yemek verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Din görevlileri onuruna yemek verildi

Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Bağcılar Belediyesi Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda din görevlileri onuruna yemekli program düzenlendi.

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Bağcılar Belediyesi Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda din görevlileri onuruna yemekli program düzenlendi. Topluluğa seslenen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, din adamlarının önemine değinerek "Ezan ile başlayıp sala ile son bulan hayat sürecinde sizlerin yapacakları çok daha işler olduğuna inanıyorum" dedi.

1-7 Ekim tarihleri arasından kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Bağcılar Belediyesi Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda yemekli bir program gerçekleştirildi. Emekli ve çalışan din görevlilerinin katılım gösterdiği davet, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Açılış konuşmasını yapan Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, "Camilerimiz sadece manevi huzurun, dinimizin esaslarının öğretildiği yer değil aynı zamanda kardeşliğin, paylaşmanın, yardımlaşmanın, birlik ve kardeşliğin öğrenildiği ve öğretildiği mekanlardır. Hepimiz camilerin bahçesinde büyüyen bir nesiliz. Çocukların aileden, anne babadan sonra tebliğ aldığı yerler genelde camilerdir. Özellikle yaz kuran kursları her çocuğun yetişmesinde ve karakterinde önemli yer arz ediyor" dedi.

16 cami yenilendi 12'sinin inşaatı devam ediyor

Cami imamları ve kuran kursu hocalarının toplumun en saygın en örnek kişilerinden olduğunu ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da "Hayatın her alanında sizi görmek vefanın da bir sonucu. Rabbim gayretinizi artırsın diyorum. Ezan ile başlayıp sala ile son bulan hayat sürecinde sizlerin yapacakları çok daha işler olduğuna inanıyorum" diye konuştu. Çağırıcı, kentsel dönüşüm kapsamında şimdiye kadar 16 camiyi yenilediklerini, 12 cami inşaatının devam ettiğini ve 16 caminin de proje çalışmasının sürdürüldüğünü belirtti.

Din adamları olarak pandemi sürecinde vefa örneği göstererek yaptıkları hizmetleri anlatan İlçe Müftüsü Celal Büyük ise "Bundan sonraki süreçte de üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirip topluma dini konularda rehberlik etme vazifemizi en güzel şekilde yerine getirmeye çalışacağız" dedi.

Program sonunda başarılı bulunanlara teşekkür ve başarı belgesi takdim edildi. - İSTANBUL

Din görevlileri onuruna yemek verildi

Din görevlileri onuruna yemek verildi

Din görevlileri onuruna yemek verildi

Din görevlileri onuruna yemek verildi

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