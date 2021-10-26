Dijital İletişim Tırı Gümüşhane'de - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dijital İletişim Tırı Gümüşhane'de

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Dijital İletişim Tırı Gümüşhane'de

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital İletişim Tırı 3 günlüğüne Gümüşhane'ye geldi.

GÜMÜŞHANE (İHA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital İletişim Tırı 3 günlüğüne Gümüşhane'ye geldi.

Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginlikleri ile vizyon projeleri yeni iletişim ve gösterim teknikleri kullanılarak kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında Gümüşhane'de vatandaşların ziyaretine açılan tır 3 gün boyunca hizmet verecek.

Beraberinde Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı İsmail Akçay'la birlikte 15 Temmuz Zafer Meydanına konuşlanan tırı ziyaret ederek İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Yahya Tekin refakatinde incelemelerde bulunan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, tırın 3 gün boyunca 11.00-18.00 saatleri arasında hizmet vereceğini söyledi.

Tırın eğitim çağındaki çocuklar ve bütün vatandaşların ziyaretine açık olduğunu kaydeden Vali Taşbilek, tır içerisindeki harekete duyarlı ekran, 3 boyutlu sanal kutu, yeşil perde ve sihirli aynayı GTSO Başkanı Akçay'la birlikte deneyimledi.

Türkiye'nin milli gururu İnsansız Hava Aracı (İHA) ile uçuş deneyimi de yapan Vali Taşbilek, tırın 29 Ekim Cuma gününe kadar vatandaşların ziyaretine açık olacağını sözlerine ekledi.

Türkiye'nin milli, tarihi, turistik, kültürel, bilimsel zenginlikleri ile vizyon projelerinin yeni iletişim ve gösterim teknikleri kullanılarak sunulduğu Dijital İletişim Tırının Türkiye'nin gelecek vizyonuna katkıda bulunmak amacıyla yola çıktığını kaydeden İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Yahya Tekin ise Dijital İletişim Tırının bölge müdürlüğüne bağlı Erzincan ve Gümüşhane illerinin de dahil olduğu 52 ilde ziyarete açılacağını söyledi.

Tekin, iç hacmi 40 metrekare olan ve yüksek teknolojiyle donatılan dijital tırda, "sihirli ayna", "3 boyutlu sanal kutu" ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün holografik görüntüsünün vatandaşların beğenisine sunulduğunu dile getirdi.

(Recep Ergin/İHA)

Dijital İletişim Tırı Gümüşhane'de

Dijital İletişim Tırı Gümüşhane'de

Dijital İletişim Tırı Gümüşhane'de

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de 29 bin 643 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 215 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 29 bin 643 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 215 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 643 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 643 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi.

 Aliyev: 'Öz halkını, devletini, halkının çıkarlarını, gururunu koruyan ve savunan lider bugün Azerbaycan'dadır.

Aliyev: "Öz halkını, devletini, halkının çıkarlarını, gururunu koruyan ve savunan lider bugün Azerbaycan'dadır.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title