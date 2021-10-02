Devrilen tırın sürücüsü yaralandı

AHMETLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Ahmetli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır bariyerlere çarparak refüje devrildi. Kazada tır sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Ankara-İzmir Karayolu Ahmetli ilçesi Gökkaya Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç. (30) yönetimindeki 35 HBJ 64 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarparak, şarampole devrildi. Kazada sürücü S.Ç. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan S.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

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