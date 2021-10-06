4 çocuğunun devlet korumasına alınacağını zanneden anne, evlatlarını rehin alıp evi ateşe verdi - Haberler
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4 çocuğunun devlet korumasına alınacağını zanneden anne, evlatlarını rehin alıp evi ateşe verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Alanya ilçesinde devlet korumasına alınan bir çocuğu polis nezaretinde almaya gelen Sosyal Hizmetler görevlileri, annenin direnişi ile karşılaştı. Evde bulunan 4 çocuğunun da alınacağını sanan anne, çocukları bıçakla rehin alarak evi ateşe verdi. Çocukları, polis ve Sosyal Hizmetler görevlileri kurtardı.

Alanya ilçesine bağlı Hacet Mahallesinde edinilen bilgiye göre hakkında devlet koruması olan bir çocuğu polis nezaretinde almaya gelen Sosyal Hizmetler ekipleri, annenin direnişi ile karşılaştı.

BIÇAKLA REHİN ALIP EVİ ATEŞE VERDİ

4 çocuğunun da alınacağını sanan anne (N.T.) çocukları bıçakla rehin aldı. Polisin ikna çabalarına karşılık vermeyen ve kapıyı açmamakta ısrar eden anne, evi ateşe verdi. 4 çocuğu polis ekipleri ve Sosyal Hizmetler görevlileri evden çıkardı. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alındı.

Devlet korumasına alınan bir çocuğunu vermemek için 4 çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi

İKİ MUHABBET KUŞU YANDI

Öte yandan, çıkan yangında kafesin içerisinde bulunan iki muhabbet kuşu yanarak telef oldu.

4 çocuğunun devlet korumasına alınacağını zanneden anne, evlatlarını rehin alıp evi ateşe verdi
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Anne ve baba, 4 çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi

Anne ve baba, 4 çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi

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Haber: 4 çocuğunun devlet korumasına alınacağını zanneden anne, evlatlarını rehin alıp evi ateşe verdi - Haberler
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