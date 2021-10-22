DEVA Partisi Genel Başkan yardımcıları, Sakarya'da basın mensuplarıyla buluştu

SAKARYA (AA) - Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan yardımcıları İbrahim Çanakçı, Birol Aydemir ve Burak Dalgın, Sakarya'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Erenler ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakçı, Türkiye siyasetine yeni bir dil, yeni bir tarz ve yeni bir yaklaşım getirmek iddiasıyla yola çıktıklarını söyledi.

Çanakçı, ülkenin sıkıntılı dönemlerden geçtiğini, enflasyon ve hayat pahalılığının ciddi anlamda artığını savundu.

Uluslararası fiyatların da yükseldiğine işaret eden Çanakçı, döviz kurundaki artışın kontrol altına alınması gerektiğini kaydetti.

Çanakçı, bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik sözlerine ilişkin soruya, "Dil, tarz, üslup, seçilen kelimeler tabii ki her partinin kendi tercihidir. Onlarla ilgili çok yorumda bulunmak istemeyiz ama tabii ki kamu görevlilerine Anayasanın 137. maddesinin hatırlatılmasında herhangi bir sıkıntı da görmüyoruz. Sayın Genel Başkanın yapmış olduğu böyle bir hatırlatmadır. Bir tehdit gibi bunu görmek doğru değildir. Biz bu açıklamaya bu şekilde yaklaşıyoruz." cevabını verdi.

Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir de erken seçim tartışmaları ve ittifak konularına ilişkin yöneltilen soru üzerine, "İttifaklarda kiminle olmayacağımızı biliyoruz ama kiminle olacağımız konusunda karar vermedik. Kimle olmayacağız, Cumhur İttifakı ile olmayacağız, bu net. Kiminle olacağımızı zaman gösterecek. Yeni kurulduk, önce topluma kendimizi bir anlatalım. Kimliğinizi oluşturmadan doğrudan ittifaka girdiğiniz vakit, kendi farkınızı anlatamazsınız. Zamanı gelince o konuda kararı partimiz verecektir." diye konuştu.

Aydemir, erken seçim kararının, Cumhurbaşkanı ya da Meclis tarafından alınabildiğini kaydetti.

Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın ise partiyi kurma amaçlarının, Türkiye'yi sürekli geriye dönen yapıdan kurtarmak, meseleleri kökünden çözmek ve yarına dair konuları konuşabilmek olduğunu ifade etti.