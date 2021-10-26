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Dernek başkanı soyguna direnince bıçaklandı

Demirören Haber Ajansı / Samim Selçuk - Haberler | Güncel
Dernek başkanı soyguna direnince bıçaklandı

HATAY'da Altınözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Bök, aracının önünü kesip üzerindeki eşyaları isteyen bir grubun sopalı ve bıçaklı saldırısına uğradı.

HATAY'da Altınözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Bök, aracının önünü kesip üzerindeki eşyaları isteyen bir grubun sopalı ve bıçaklı saldırısına uğradı. Yüzü ile vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Bök, hastaneye kaldırıldı. Saldırganlar, olay yerinden kaçtı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Adana-Ceyhan yolunda meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle yolculuk yapan Altınözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Bök'ün kullandığı otomobilin önü bir grup tarafından kesildi. Grup, Bök'ten üzerindeki ve aracındaki eşyaları istedi. Bök direnince şüpheliler, bıçak ve sopalar ile saldırdı. Bök yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralanırken, aracının da camları kırıldı.Bök'ün eşi ve 3 çocuğu saldırıdan yara almadan kurtulurken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Bök, hastaneye kaldırıldı. Bök'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlatıldı.


Dernek başkanı soyguna direnince bıçaklandı

Dernek başkanı soyguna direnince bıçaklandı

Dernek başkanı soyguna direnince bıçaklandı

Dernek başkanı soyguna direnince bıçaklandı

Dernek başkanı soyguna direnince bıçaklandı

Demirören Haber Ajansı / Samim Selçuk - Son Dakika Haberleri
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