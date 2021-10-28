Denizli'de kız arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı adliyede - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli'de kız arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı adliyede

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli'de kız arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı adliyede

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Şebnem Şirin'i boğazından bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan erkek arkadaşı adliyeye sevk edildi.

PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Şebnem Şirin'i boğazından bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan erkek arkadaşı adliyeye sevk edildi.

Kınıklı Mahallesi'ndeki bir apartın birinci katında yaşayan Şebnem Şirin'in (25) bıçaklanarak öldürülmesinin ardından polis ekiplerince gözaltına alınan F.Z'nin (25) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen F.Z, basın mensuplarının "Neden öldürdünüz? Pişman mısınız?" sorularına yanıt vermedi.

Bu arada zanlının yakınlarının sevk sırasında adliye bahçesinde bekledikleri görüldü.

Öte yandan zanlının "cinsel istismar, gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokma" gibi suçlardan 6 ayrı kaydının bulunduğu da öğrenildi.

Olay

Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'ta bulunan bir apartta yaşayan Şebnem Şirin'in (25) evinden dün bağrışma sesleri duyan ve bir kişinin otomobiliyle uzaklaştığını gören komşuları, polise ihbarda bulunmuştu. Şirin evin salonunda boğazından bıçaklanmış halde ölü bulunmuştu.

Yakalanarak gözaltına alınan zanlının ilk ifadesinde kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını bıçakladığını itiraf ettiği öğrenilmişti.

Denizli'de kız arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı adliyede

Denizli'de kız arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı adliyede

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber: Şebnem, evinde erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

Son dakika haber: Şebnem, evinde erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

 Ölen alzheimer hastasının odasındaki bazanın altından resmen servet çıktı

Ölen alzheimer hastasının odasındaki bazanın altından resmen servet çıktı

 Eskişehir'de bir kişi otomobilde ölü bulundu

Eskişehir'de bir kişi otomobilde ölü bulundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title