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Denizli'de DHKP/C operasyonu

Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel
Denizli'de DHKP/C operasyonu

DENİZLİ'de terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu belirtilen 1 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'de terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu belirtilen 1 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C terör örgütü üyesi bir kişinin kentte saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelinin kaldığı adresi tespit eden polis ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


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