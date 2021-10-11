Denizli'de DHKP/C operasyonu
DENİZLİ'de terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu belirtilen 1 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.
DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'de terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu belirtilen 1 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C terör örgütü üyesi bir kişinin kentte saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelinin kaldığı adresi tespit eden polis ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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