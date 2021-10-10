DENİZE GİRENLERE ELEKTRİK GİBİ ÇARPAN 'DENİZANASI' UYARISI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DENİZE GİRENLERE ELEKTRİK GİBİ ÇARPAN 'DENİZANASI' UYARISI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AKDENİZ Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya Yat Limanı açıklarında yoğunlukla görülen Kızıldeniz kökenli denizanalarına karşı uyardı.

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - AKDENİZ Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya Yat Limanı açıklarında yoğunlukla görülen Kızıldeniz kökenli denizanalarına karşı uyardı. Denize girenlerde elektrik çarpmasına benzer yakınmalar olduğunu belirten

Prof. Dr. Gökoğlu, 'Çok yakıcı uzantıları var. Sopayla aldığım halde vücudumuzun çıplak noktalarında hemen etkisini gösterdi. Balıklara zararı yok" dedi.

Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz ve Ege sahillerine yerleşen ve burada hem balıklara hem de balıkçılara zarar veren başta balon balığı olmak üzere aslan balığı, denizkestanesi gibi göçmen türlerin sayısı 65'e yükseldi. Küresel ısınma ve Süveyş Kanalı'nın derinleşmesi nedeniyle göç eden türler, Akdeniz'i kendilerine yurt edindi.

Akdeniz kıyılarında sıkça karşılaşılan bu türlerden biri de istilacı denizanası. Özellikle ekim-kasım ayları arasında göç ederken yer değiştiren ve kıyıya yakın noktalarda deniz tabanında görülen bu canlı, AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, tarafından görüntülendi.

ELEKTRİK GİBİ ÇARPIYOR

Denize girenlerin birçoğunda elektrik çarpmasına benzer yakınmalar tespit edildiğini ifade eden Prof. Dr. Gökoğlu, denizanalarının Kaleiçi Yat Limanı açıklarında çoğunlukta olduğunu söyledi. Dalış yaptıklarında her 1 metrekarede 1 denizanası gördüğünü ifade eden Prof. Dr. Gökoğlu, 'Çok yakıcı uzantıları var. Sopayla aldığım halde vücudumuzun çıplak noktalarında hemen etkisini gösterdi. Balıklara bir zararı yok. Besinin bol olduğu yerlerde olur bu denizanaları. Denize giren vatandaşlar dikkatli olsunlar" diye konuştu.

OLTAYA TAKILAN BALIĞI KURTARDI

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, önceki gün yaptığı dalışta bir balığın, amatör balıkçının oltasından koptuğu tahmin edilen misinaya yakalandığını fark etti. Balığı bulunduğu yerden kurtarmak isteyen Prof. Dr. Gökoğlu, balığın misinanın ucundaki iğneyi yuttuğunu görünce misinayı, balığın ağzına yakın noktadan kesmek zorunda kaldı. Özgürlüğüne kavuşan balık yüzerek gözden kayboldu.

DENİZE GİRENLERE ELEKTRİK GİBİ ÇARPAN 'DENİZANASI' UYARISI

DENİZE GİRENLERE ELEKTRİK GİBİ ÇARPAN 'DENİZANASI' UYARISI

DENİZE GİRENLERE ELEKTRİK GİBİ ÇARPAN 'DENİZANASI' UYARISI

DENİZE GİRENLERE ELEKTRİK GİBİ ÇARPAN 'DENİZANASI' UYARISI

DENİZE GİRENLERE ELEKTRİK GİBİ ÇARPAN 'DENİZANASI' UYARISI

DENİZE GİRENLERE ELEKTRİK GİBİ ÇARPAN 'DENİZANASI' UYARISI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Oğuzhan Asiltürk Temel Karamollaoğlu
Magazin Kubilay Aka İrem Derici Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Serdar Aziz Stefan Kuntz Sergen Yalçın Aykut Kocaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Meral Akşener
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: DENİZE GİRENLERE ELEKTRİK GİBİ ÇARPAN 'DENİZANASI' UYARISI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 13:28:39. #1.17#