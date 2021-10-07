Deniz Kuvvetleri rütbeleri nelerdir? Büyük Amiral, Oramiral, Tuğamiral, Koramiral, Amfibi Dz. P. Uzm. Çvş, Dz. P. Söz. Er nedir?
TSK'da hangi kuvvette olursa olsun ast-üst ilişkisini kurmak için rütbeler bulunmaktadır. Peki, Deniz Kuvvetleri rütbeleri nelerdir? Büyük Amiral, Oramiral, Tuğamiral, Koramiral, Amfibi Dz. P. Uzm. Çvş, Dz. P. Söz. Er nedir? İşte detaylar...
Emir Komuta zincirinin sağlanması amacıyla askeri personeller aldıkları eğitime ve kıdeme göre farklı rütbeler ile sınıflandırılmaktadır. Peki, Deniz Kuvvetleri rütbeleri nelerdir? Büyük Amiral, Oramiral, Tuğamiral, Koramiral, Amfibi Dz. P. Uzm. Çvş, Dz. P. Söz. Er nedir? İşte ayrıntılar...
DENİZ KUVVETLERİ RÜTBELERİ NELERDİR?
Genelkurmay Başkanı/Büyük Amiral Rütbeleri
Genelkurmay Başkanı
Büyük Amiral
Subay Rütbeleri
Oramiral
Koramiral
Tümamiral
Tuğamiral
Albay
Yarbay
Binbaşı
Yüzbaşı
Üsteğmen
Teğmen
Asteğmen
Astsubay Kıdem ve Rütbeleri
Astsubay Kıdemli Başçavuş
Astsubay Başçavuş
Astsubay Kıdemli Üstçavuş
Astsubay Üstçavuş
Astsubay Kıdemli Çavuş
Astsubay Çavuş
Yedek Astsubay Astçavuş
Uzman Erbaş Rütbeleri
Kademeli Uzman Çavuş
Uzman Çavuş
Amfibi Deniz Piyade Uzman Çavuş
Kademeli Uzman Onbaşı
Uzman Onbaşı
Erbaş/ Er Rütbeleri
Çavuş
Denizaltı Onbaşı