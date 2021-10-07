Deniz Kuvvetleri rütbeleri nelerdir? Büyük Amiral, Oramiral, Tuğamiral, Koramiral, Amfibi Dz. P. Uzm. Çvş, Dz. P. Söz. Er nedir? - Haberler
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Deniz Kuvvetleri rütbeleri nelerdir? Büyük Amiral, Oramiral, Tuğamiral, Koramiral, Amfibi Dz. P. Uzm. Çvş, Dz. P. Söz. Er nedir?

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Deniz Kuvvetleri rütbeleri nelerdir? Büyük Amiral, Oramiral, Tuğamiral, Koramiral, Amfibi Dz. P. Uzm. Çvş, Dz. P. Söz. Er nedir?

TSK'da hangi kuvvette olursa olsun ast-üst ilişkisini kurmak için rütbeler bulunmaktadır. Peki, Deniz Kuvvetleri rütbeleri nelerdir? Büyük Amiral, Oramiral, Tuğamiral, Koramiral, Amfibi Dz. P. Uzm. Çvş, Dz. P. Söz. Er nedir? İşte detaylar...

Emir Komuta zincirinin sağlanması amacıyla askeri personeller aldıkları eğitime ve kıdeme göre farklı rütbeler ile sınıflandırılmaktadır. Peki, Deniz Kuvvetleri rütbeleri nelerdir? Büyük Amiral, Oramiral, Tuğamiral, Koramiral, Amfibi Dz. P. Uzm. Çvş, Dz. P. Söz. Er nedir? İşte ayrıntılar...

DENİZ KUVVETLERİ RÜTBELERİ NELERDİR?

Genelkurmay Başkanı/Büyük Amiral Rütbeleri

Genelkurmay Başkanı

Büyük Amiral

Subay Rütbeleri

Oramiral

Koramiral

Tümamiral

Tuğamiral

Albay

Yarbay

Binbaşı

Yüzbaşı

Üsteğmen

Teğmen

Asteğmen

Astsubay Kıdem ve Rütbeleri

Astsubay Kıdemli Başçavuş

Astsubay Başçavuş

Astsubay Kıdemli Üstçavuş

Astsubay Üstçavuş

Astsubay Kıdemli Çavuş

Astsubay Çavuş

Yedek Astsubay Astçavuş

Uzman Erbaş Rütbeleri

Kademeli Uzman Çavuş

Uzman Çavuş

Amfibi Deniz Piyade Uzman Çavuş

Kademeli Uzman Onbaşı

Uzman Onbaşı

Erbaş/ Er Rütbeleri

Çavuş

Denizaltı Onbaşı

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Haber: Deniz Kuvvetleri rütbeleri nelerdir? Büyük Amiral, Oramiral, Tuğamiral, Koramiral, Amfibi Dz. P. Uzm. Çvş, Dz. P. Söz. Er nedir? - Haberler
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