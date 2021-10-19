Demirci Durhasan Barajı, 2022'de tarım arazilerini sulamaya başlayacak - Haberler
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Demirci Durhasan Barajı, 2022'de tarım arazilerini sulamaya başlayacak

AA / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel
Demirci Durhasan Barajı, 2022'de tarım arazilerini sulamaya başlayacak

Manisa'nın Demirci ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Durhasan Barajı'ndan yaz sezonunda tarım arazilerine su sağlanması hedefleniyor.

DEMİRCİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Durhasan Barajı'ndan yaz sezonunda tarım arazilerine su sağlanması hedefleniyor.

DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, yaptığı açıklamada barajın sulama şebekesinin hazır olduğunu, hedefin 2022 yaz sulama sezonunda Demirci'deki bin 870 dekar araziye borulu basınçlı sistemle su verebilmek olduğunu bildirdi.

Çınar, "Böylece bölgedeki sulama maliyetleri azalacak, dekar başına verim artacak. Ayrıca modern sulama sayesinde ürün çeşitliliği de çoğalacak. Demircili üretici 2022 yazından itibaren yılda ortalama 4 milyon 550 bin lira daha fazla kazanacak." ifadelerini kullandı. ???????

Demirci Durhasan Barajı, 2022'de tarım arazilerini sulamaya başlayacak

AA / Ahmet Bayram - Son Dakika Haberleri
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