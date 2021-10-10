Dünyanın en önemli keman virtüözlerinden biri kabul edilen Alman keman virtüözü David Garrett kimdir? David Garrett kaç yaşında, nereli? David Garrett hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

DAVİD GARRETT KİMDİR?

David Garrett (d. 4 Eylül 1980, Aachen, Almanya ), dünyanın en önemli keman virtüözlerinden biri kabul edilen Alman keman virtüözü. Babası Alman annesi ise Amerikalıdır.

MÜZİK HAYATI

David 4 yaşındayken babası, David'in büyük kardeşine keman hediye etmiştir. Bir sene geçmeden David keman çalmayı öğrendi. Ve bir yarışmayı kazandı. 7 yaşındayken düzenli olarak resitaller vermeye başladı. 12 yaşında iken Polonyalı keman virtüözü Ida Haendel ile çalışmaya başladı.

13 yaşındayken 2 CD kaydetti. Hollanda ve Alman televizyonuna konuk oldu. Enstrüman olarak Stradivarius "San Lorenzo" kullandı. Bu keman döneminin en iyi kemanlarından biriydi. 14 yaşındaki genç keman virtüözü Alman plak markası Deutsche Grammophon'ile anlaştı. 17 yaşında Münih Filarmoni Orketrasıyla bir dizi konserler verdi. Bu konserler Hindistan'ın bağımsızlığa kavuşmasının 50. yılı kapsamında Mumbai ve Delhi yapıldı.

Hannover'daki Expo 2000 etkinliklerine katıldı. Eğitimine Londra'daki Royal Collage Of Music'te devam etti. 2004'te New York'ta bulunan Julliard School'dan mezun oldu. Julliard School'da Itzhak Perlman ile çalıştı. Bazı moda yazarları David Garrett'ı klasik müziğin David Beckham'ı olarak nitelendirdi.

2008'de BBC TV'nin Blue Peter adlı programında David Garret, Guiness Rekorlar Kitabı'na Dünyanın En Hızlı Keman Çalan İnsanı olarak geçti. Flight of The Bumble Bee'yi 1 dakika 6,56 saniyede çaldı. Yani saniyede 13 nota çaldı.

GUADAGNİNİ KAZASI

2007'in aralık ayında David, Guadagnini marka kemanını yanlışlıkla ezdi. Bu kemanı 2003'te 1 milyon Amerikan Dolarına almıştı. Düşürdüğü bu keman Giovanni Battista Guadagnini tarafından 1772 yılında yapılmıştı.

KARİYERİ

Bugün dünya çapında bir şöhret ve başarıya sahip David Garrett yaşayan en önemli keman virtüözlerinden biri kabul edilmektedir. Dünyanın pek çok ülkesinde gerçekleştirdiği konserlerinin biletleri aylar önceden tükenen ve gittiği her ülkede medya ve halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan David Garrett ayrıca bilinen parçaları da cover yapıyor. Bu parçalar arasında Nothing Else Matters, He is A Pirate ve Smooth Criminal gibi parçalar bulunmaktadır. Grubunda gitarist, baterist, bassist ve klavyeciler bulunmaktadır.

DİSKOGRAFİ

Stüdyo albümleri

Free (2007)

Virtuoso (2007)

Encore (2008) Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

David Garrett (2009)

Classic Romance (2009)

Rock Symphonies (2010)

Legacy (2011)

Music (2012)

Garret vs. Paganini (2013)

Caprice (2014)

Diğer albümleri

A The New Classical Generation 2008 (2008) Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Canlı DVD

David Garrett Live - In Concert & In Private (2009)

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