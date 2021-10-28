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Dalaman'da trafik kazası: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Dalaman'da trafik kazası: 6 yaralı

Muğla-Fethiye karayolunda meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Muğla- Fethiye karayolunda meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Muğla'dan Fethiye istikametine giden Enes U. yönetimindeki 48 HC 424 plakalı otomobil, Dalaman Günlüklü Mahallesi'nde çevre yolundan ilerlerken, yola çıktığı iddia edilen Eyüp S. yönetimindeki 09 HM 892 plakalı araca çarptı. Kazada araç sürücülerinin yanı sıra araçlarda bulunan isimleri öğrenilemeyen 4 kişi daha yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Dalaman ve Ortaca'daki hastanelere kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Dalaman'da trafik kazası: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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