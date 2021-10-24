Cüneyt Mete kimdir? Cüneyt Mete'nin eşi kimdir? sorularının yanıtı araştırılıyor. Gündüz kuşağı dizilerinden olan Beni Affet oyuncularından Şeyma Korkmaz, meslektaş olan Cüneyt Mete ile evlendi. Şeyma Korkmaz bu sevindirici haberi sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla takipçilerine bildirdi. Daha sonra internette "Şeyma Korkmaz kimdir? Cüneyt Mete kimdir?" sorularını aramaya başladı.İşte soruların cevapları…

CÜNEYT METE KİMDİR?

9 Eylül 1970 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Cüneyt Mete aslen Artvin Şavşatlı'dır. Cüneyt Mete Ankara'da yaşamaktadır ve Cem ve Ferhan adında ikiz çocukları vardır.[2] Eğitimini Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Cüneyt Mete halen Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısıdır. Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olan Cüneyt Mete, Atv'de 2016 yılından itibaren yayınlanmaya başlayan Aşk ve Mavi dizisinde Cemal Göreçki karakterini canlandırmıştır.

20 Şubat 2021 tarihinde Atv'de yayınlanan Kardeşlerim dizisinde Orhan karakteri rolünü üstlenmiştir.

CÜNEYT METE'NİN EŞİ KİMDİR?

2011-2018 yılları arasında ilk önce Show TV'de daha sonra Star TV'de yayınlanan ve gündüz kuşağı dizilerinden olan Beni Affet dizisi oyuncularından meslektaşı Şeyma Korkmaz ile Mayıs 2019'da evlendi.

Şeyma Korkmaz 20 Aralık 1988'de Eskişehir'de, Sabriye ve Kadri Korkmaz çiftinin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Korkmaz'ın Tuba ve Tolga adında ablası ve abisi vardır. İlköğretim eğitimini Eskişehir'de bitirdi. 2000 yılında Çanakkale'ye yerleşti ve üniversite dahil geri kalan 11 yıllık eğitim hayatını Çanakkale'de tamamladı.

Şeyma Korkmaz, liseyi Çanakkale Güzel Sanatlar Lisesinde Resim Bölümünde okudu. Üniversiteyi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliğini bitirdi. Okul yıllarında Volkan Sezai suda ile birlikte çalıştı, fotomodellik yaptı.

2011 yılında yayınlanan Hayata Beş Kala dizisinde Yağmur karakteriyle kariyerine başlayan Şeyma Korkmaz, aynı yıl yayına giren Beni Affet adlı dizide Feride karakteriyle adını duyurmuştur.

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