Cumhuriyetimizin 98. Yılı Kutlama Programı, Atatürk Anıtı'na Çelenk Sunma Töreni ile başladı.

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. Yılı kutlamaları kapsamında 28 Ekim 2021 Perşembe günü saat 13. 00 da Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunma programına Valimiz Sayın Osman BİLGİN başta olmak üzere, Milletvekili Vecdi GÜNDOĞDU, 55. Mknz. P. Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir SAVRAN, Belediye Başkanı Mehmet Siyam KESİMOĞLU, Vali Yardımcıları, Kamu Kurum ve Kuruluş Amirleri, Oda Başkanları, Siyasi Parti Temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali BiLGİN, yoğun katılımla gerçekleşen çelenk sunma töreni sonrası, Valiliğimizce düzenlenecek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 98. Yıl kutlama etkinliklerine tüm halkımızı davet ederek, Cumhuriyet bayramını kutladı.

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