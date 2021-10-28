29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde saatlerin, cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümü olan 19. 23'ü göstermesiyle birlikte Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanında başlayan ve aynı noktada sona eren Cumhuriyet Bayramı Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve il protokolü ile birlikte vatandaşlarımızın ellerinde türk bayrakları ile yoğun ilgi gösterdiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü motorize ekiplerin nefesleri kesen gösterisi ile sona erdi. Karaman Valiliği/ BASIN

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