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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İSMET UÇMA'NIN CENAZESİNE KATILDI - 2

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İSMET UÇMA'NIN CENAZESİNE KATILDI - 2 Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İstanbul, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma'nın cenaze törenine katıldı.

İSTANBUL (DHA) - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İSMET UÇMA'NIN CENAZESİNE KATILDI - 2

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK/ İstanbul, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma'nın cenaze törenine katıldı.

İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında hayatını kaybeden Uçma için Üsküdar'da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Öğle vakti düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş,Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkanvekili ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldı.

Uçma'nın cenaze namazını Ali Erbaş kıldırdı. Erdoğan cenaze namazının ardından kısa bir konuşma yaparak, "Yaklaşık 40 yılla yakın bir kardeşliğimiz var. Davadan hiç mi hiç sapma yapmamış hep ele ele omuz omuza yürümüş. Gerçek manada yol ve dava arkadaşlığı yaptı" dedi. Erdoğan, tüm ailesine ve camialarına sabır diledi.

Uçma, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İSMET UÇMA'NIN CENAZESİNE KATILDI - 2

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İSMET UÇMA'NIN CENAZESİNE KATILDI - 2

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İSMET UÇMA'NIN CENAZESİNE KATILDI - 2

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İSMET UÇMA'NIN CENAZESİNE KATILDI - 2
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Haber: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İSMET UÇMA'NIN CENAZESİNE KATILDI - 2 - Haberler
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