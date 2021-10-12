Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmet Uçma'nın cenazesine katıldı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmet Uçma'nın cenazesine katıldı

İhlas Haber Ajansı / Metin Başar - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmet Uçma'nın cenazesine katıldı AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma son yolculuğuna uğurlandı Bir süredir 4. evre akciğer kanseri tanısıyla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AKP İstanbul Milletvekili İsmet Uçma bugün son yolculuğuna uğurlandı.

İSTANBUL (İHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmet Uçma'nın cenazesine katıldı

Ak Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Bir süredir 4. evre akciğer kanseri tanısıyla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AKP İstanbul Milletvekili İsmet Uçma bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

AKP İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, yaklaşık 3 aydır 4. evre akciğer kanseri tanısıyla hastanede tedavi görüyordu. Uçma geçtiğimiz Pazartesi günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İsmet Uçma için bugün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılım gösterdi. Törene aynı zamanda Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Genel Merkez MKYK Üyesi Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Uçma'nın ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazede kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaklaşık 40 yılla yakın bir kardeşliğimiz var. Dava ve yol arkadaşlığımızda hakikaten hiç sapma yapmamış, el ele omuz omuza bu yolda yürüdük. Gerçek anlamda yol ve dava arkadaşımız oldu. Fikir hayatında özellikle de bunları işaret eden bir kardeşimiz olarak bu yolda yürüdük. Her nefis ölümü tadacaktır. Bu bakımdan İsmet kardeşimizi de Hak yolcuğuna uğurluyoruz. Tüm ailesine ve camiamıza sabırlar diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ise, "İsmet abimiz hem kurucular kurulu üyemizdi hem büyüğümüzdü. Siyaseten bize gerçekten her zaman en doğru yolu göstermeye çalışan, bilgi birikimiyle derinliğiyle beraber her zaman yanında olma gayret ve çabasını gösteren, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi hep doğruyu işaret eden, kitap dostu ve kitap sevgisiyle beraber gençlerle, büyüklerle, herkesle birlikte olmaya, aykırı ama çok derin bir okyanus gibi bilgisiyle beraber her zaman doğruları söyleyen bir ağabeyimizdi. Rabb'im rahmetiyle muamele eylesin. Kendisinden çok faydalandık. Kendisini rahmetle anacağız" dedi.

İsmet Uçma, düzenlenen cenazede dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Kılınan cenaze namazının ardından Uçma'nın cenazesi defnedilmek üzere Karacaahmet Mezarlığına götürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmet Uçma'nın cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmet Uçma'nın cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmet Uçma'nın cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmet Uçma'nın cenazesine katıldı
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