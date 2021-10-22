Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Taksim Camii'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Taksim Camii'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Taksim Camii'nde kıldı. Cami çıkışı Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını kılmak üzere Taksim Camii'ne geldi. Cami çıkışı Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından camiden ayrıldı.
(Ömer Faruk Yıldız - Onur Dursun-İHA)