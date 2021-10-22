Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Taksim Camii'nde kıldı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Taksim Camii'nde kıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Taksim Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Taksim Camii'nde kıldı. Cami çıkışı Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını kılmak üzere Taksim Camii'ne geldi. Cami çıkışı Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından camiden ayrıldı.

(Ömer Faruk Yıldız - Onur Dursun-İHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Taksim Camii'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Taksim Camii'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Taksim Camii'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Taksim Camii'nde kıldı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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