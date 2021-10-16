Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabulü etti - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabulü etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabulü etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı Huber Köşkü'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı Huber Köşkü'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile görüşmesinin ardından Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti. Huber Köşkü'nde gerçekleşen kabulde milli takım oyuncularının yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de hazır bulundu. - İSTANBUL

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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabulü etti - Haberler
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