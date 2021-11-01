Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin perde arkası! Ayrımcılığa taviz vermedi

G20 Liderler Zirvesi için Roma'ya giden ve iki gün boyunca burada temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gece yurda döndü. Roma'dan İskoçya'nın Glasgow kentine gitmesi beklenen Erdoğan'ın gezisini iptal etme nedeni ise bugün ortaya çıktı.

GÜVENLİK PROTOKOLÜ KRİZ ÇIKARDI

İngiltere merkezli medya kuruluşu Middle East Eye'dan (MEE) Ragıp Soylu'nun haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin istediği güvenlik protokollerinin çoğunun karşılanmaması sebebiyle geziyi iptal etti.

AYRIMCILIK YAPILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

ABD Başkanı Biden'a Roma'da uygulanan 85 araçlık güvenlik protokolü, Glasgow'da da karşılanacakken, Türkiye'nin yaptığı talebin onaylanmaması tepki çekti.

GECE YARISI YURDA DÖNDÜ

Türk heyeti protokolün ABD heyetine nasıl uygulanıyorsa Türkiye'ye de öyle uygulanması gerektiğini savundu. Aksi takdirde Glasgow'a gidilmemesine karar verildi. Ancak pazar günü İskoç makamlarından olumsuz yanıt gelince, Glasgow seyahati iptal edildi. Bunun üzerine Erdoğan Roma'daki G20 zirvesinin ardından yurda döndü.

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