Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin perde arkası! Ayrımcılığa taviz vermedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi nedeniyle gittiği Roma'dan sonra başka bir program için Glasgow'a gidecekti. Ancak diğer dünya liderlerine uygulanan güvenlik protokolünün Türkiye için uygulanmaması kriz çıkardı. Bu ayrımcılık üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Glasgow programını iptal edip dün gece yurda döndü.
G20 Liderler Zirvesi için Roma'ya giden ve iki gün boyunca burada temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gece yurda döndü. Roma'dan İskoçya'nın Glasgow kentine gitmesi beklenen Erdoğan'ın gezisini iptal etme nedeni ise bugün ortaya çıktı.
İngiltere merkezli medya kuruluşu Middle East Eye'dan (MEE) Ragıp Soylu'nun haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin istediği güvenlik protokollerinin çoğunun karşılanmaması sebebiyle geziyi iptal etti.
ABD Başkanı Biden'a Roma'da uygulanan 85 araçlık güvenlik protokolü, Glasgow'da da karşılanacakken, Türkiye'nin yaptığı talebin onaylanmaması tepki çekti.
Türk heyeti protokolün ABD heyetine nasıl uygulanıyorsa Türkiye'ye de öyle uygulanması gerektiğini savundu. Aksi takdirde Glasgow'a gidilmemesine karar verildi. Ancak pazar günü İskoç makamlarından olumsuz yanıt gelince, Glasgow seyahati iptal edildi. Bunun üzerine Erdoğan Roma'daki G20 zirvesinin ardından yurda döndü.