Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası klasik müzik konseri verecek - Haberler
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Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası klasik müzik konseri verecek

AA / Sezgin Pancar - Haberler | Kültür Sanat
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası klasik müzik konseri verecek

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), klasik müziğin önemli isimlerinden Mozart ve Beethoven'ın eserlerinin yer alacağı konserle dinleyiciyle buluşacak.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), klasik müziğin önemli isimlerinden Mozart ve Beethoven'ın eserlerinin yer alacağı konserle dinleyiciyle buluşacak.

ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, şef Murat Cem Orhan yönetimindeki orkestranın konseri, 15 Ekim saat 20.00'de Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda düzenlenecek.

Karşıyaka Oda Orkestrasının başkemancısı Deniz Toygür'ün solist olarak sahne alacağı ilk bölümde, Mozart'ın 4. Keman Konçertosu seslendirilecek.

Etkinliğin ikinci yarısında da Beethoven'ın 4. Senfonisi çalınacak.

AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri
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