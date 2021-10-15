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Crysis oyunları GeForce Now kütüphanesine ekleniyor

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Crysis oyunları GeForce Now kütüphanesine ekleniyor

GeForce Now kütüphanesini Crysis oyunları da dahil olmak üzere toplamda 7 oyun ekleyerek genişletmeye devam ediyor.

GeForce Now kütüphanesi sürekli büyüyor. Oyunlar her hafta piyasaya sürülmeye devam ediyor. GeForce Now üyeleri, NVIDIA RTX ile Crysis Remastered üçlemesini bugünden itibaren oynanabilecek

Crytek'in aksiyon dolu klasik birinci şahıs nişancı oyunu, sandox dünyası ve oyun bilgisayarlarını sınıra iten heyecan verici destansı savaşlarla geri dönüyor. Crysis Remastered'ın Steam ve Epic Games Store sürümleri dün GeForce NOW'a katıldı ve Crysis Remastered Trilogy'nin tamamı bugün lansmanda bulut sisteminden yayınlanacak.

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Crytek'in proje lideri Steffen Halbig, "GeForce NOW sayesinde her yerdeki oyuncular Crysis Remastered'ı her zaman öngördüğümüz kalitede deneyimleyebilir." Dedi. "Birinin, Peki Crysis'i çalıştırabilir mi? sorusuna sayısızca oyuncu bulut sisteminden yankılanan bir ses ile "evet" diyebilecek." dedi.

GEFORCE NOW 14 EKİM PERŞEMBE YENİ EKLENEN OYUNLAR

  • Crysis Remastered (Steam ve Epic Games Store)
  • Crysis Remastered Trilogy (Epic Games Store)
  • Crysis 2 Remastered (Epic Games Store)
  • Crysis 3 Remastered (Epic Games Store)
  • Fire Commander (Steam)
  • Going Medieval (Epic Games Store)
  • STEINS GATE 0 (Steam)

Crysis oyunları GeForce Now kütüphanesine ekleniyor

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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