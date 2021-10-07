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Covid-19 talihlileri hediyelerine kavuştu

İhlas Haber Ajansı / Hatice Yetmen - Haberler | Sağlık

Covid-19 talihlileri hediyelerine kavuştu Malatya'da düzenlenen aşı kampanyasında çekilişle belirlenen 432 talihli hediyelerini düzenlenen törenle aldı.

MALATYA (İHA) - Covid-19 talihlileri hediyelerine kavuştu

MALATYA - Malatya'da düzenlenen aşı kampanyasında çekilişle belirlenen 432 talihli hediyelerini düzenlenen törenle aldı.

Malatya'da vatandaşları Covid-19 aşısına teşvik etmek amacıyla 16 Ağustos-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen "Aşı Ol" kampanyasına katılan ve yapılan çekilişle belirlenen 200 kişi düzenlenen törenle hediyelerine kavuştu. Yapılan çekilişle belirlenen 44 kişi tablet, 144 kişi otobüs kartı ile 244 kişi ise Yeni Malatyaspor forması sahibi oldu. İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen ödül töreninde konuşma yapan Vali Baruş, pandemi kurallarına uyulması konusunda uyararak, 'Gevşemeye ve rahatlamaya henüz mahal yok. Çünkü salgın devam ediyor. Ne kadar süreceği de belli değil. Bizim artık bu yaşam tarzına alışmamız lazım. Maskemizi takarak dışarıya çıkmamız lazım. Kalabalık ortamlara girmekten sakınmamız lazım. Kapalı ortamlarda kalabalıklar halinde bir araya gelmekten sakınmamız lazım. Yaz aylarında bu hususa çok dikkat edilmediği için vaka sayıları ve ölüm sayıları arttı. İl sağlık müdürümüzün verdiği bilgilere göre şuanda aktif vakalar arasında bin 500'ü çocuk yaşta. Dolayısıyla okullarımızın devam etmesi, çocuklarımızın uzun süre uzak kaldığı eğitim ortamının yüz yüze olarak devam etmesi için bizim dikkatimiz çok önemli. Çocuklarımızı düşünüyorsak sağlığı tehdit altında olan büyüklerimizi düşünüyorsak, yine kendi sağlığımızı düşünüyorsak maske takmaya devam edelim. Bu konuda gevşemeliyim" şeklinde konuştu.

Program, Vali Baruş'un ve İl Sağlık Müdür Bentli'nin vatandaşlara hediyeleri verilmesiyle sona erdi.

Covid-19 talihlileri hediyelerine kavuştu

Covid-19 talihlileri hediyelerine kavuştu

Covid-19 talihlileri hediyelerine kavuştu

Covid-19 talihlileri hediyelerine kavuştu
İhlas Haber Ajansı / Hatice Yetmen - Son Dakika Haberleri
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