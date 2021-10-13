ÇORUM GENÇLİK OBASI'NIN AÇILIŞINI BİLAL ERDOĞAN YAPTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÇORUM GENÇLİK OBASI'NIN AÇILIŞINI BİLAL ERDOĞAN YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇORUM'da 8 dönümlük alan üzerine kurulan ve Türkiye'nin oba konseptindeki ilk gençlik kampı olan Çorum Gençlik Obası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılımıyla açıldı .

ÇORUM (DHA) - ÇORUM'da 8 dönümlük alan üzerine kurulan ve Türkiye'nin oba konseptindeki ilk gençlik kampı olan Çorum Gençlik Obası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılımıyla açıldı .Sıklık Tabiat Parkı içerisine 8 dönümlük alan üzerinde yer alan Gençlik Obası'nda 10 çadır, 1 otağ ve 1 sosyal tesis bulunuyor. Çorum Belediyesi tarafından yapılan obada gençlere yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra kamplar da düzenlenecek. Kampta ayrıca geleneksel sporların yapılabileceği alanlar da yer alıyor. Açılışta konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye'de kutuplaşma diye bir şey çıkardılar. Vahdet inancının mirasçılarız, o inancı bozmaya yönelik bir girişim bu. Türkiye'de, Avrupa'da pozitivizm diye bir akım oluştu. 'Dinlerle bu olmaz, dinler olursa insan gelişemez' diye bir inanış vardı. 'İnsan aklı her şeye kadirdir, yaratana gerek yok, her şeyi yapabiliriz' diye bir düşünce vardı. Bu düşünce dünyanın her yerinde geride kaldı. Artık inananların ve inanmayanların da inancına saygı duymak diye bir düşünce var. Ama Türkiye'de pozitivist akımın etkisinde kalan, kendi karanlıklarını aydınlık sanan bir kesim halen var. Bunlar Allah'a kul olduğunuz zaman gelişemeyeceğinizi, büyük işler yapamayacağınızı düşünüyor. Kendileri yapamıyor, herkesi de kendileri gibi sanıyorlar. Sizce bunun tutar yanı var mı Allah'a kul olan, namazını kılan, hacca giden, insanlara faydalı olarak bir hayat yaşayan gelişemez mi Teknolojide, bilimde, fende ilerleyemez mi İlerler değil mi Bunu Selçuk Bayraktar'dan biliyoruz, ecdadımızdan biliyoruz. Nice yüzyıllar boyunca ecdadımız tarihe damga vurmuş, sadece savaş meydanında değil; edebiyatta, fende de bilimde de damga vurmuştur. Tarihin en büyük alimleri bizim ecdadımızdan çıkmış dedi. Konuşmaların ardından Erdoğan ile Vali Mustafa Çiftçi, milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kurdele keserek açılışı yaptı. Daha sonra Erdoğan, obada bulunan çadırları ziyaret ederek sporcularla sohbet etti.

ÇORUM GENÇLİK OBASI'NIN AÇILIŞINI BİLAL ERDOĞAN YAPTI

ÇORUM GENÇLİK OBASI'NIN AÇILIŞINI BİLAL ERDOĞAN YAPTI

ÇORUM GENÇLİK OBASI'NIN AÇILIŞINI BİLAL ERDOĞAN YAPTI

ÇORUM GENÇLİK OBASI'NIN AÇILIŞINI BİLAL ERDOĞAN YAPTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Sözcü Çataklı'dan 'Kıbrıslı 42 yazara Türkiye'ye giriş yasağı getirldi' ifadesine sert cevap

Sözcü Çataklı'dan 'Kıbrıslı 42 yazara Türkiye'ye giriş yasağı getirldi' ifadesine sert cevap

 Sağlık Bakanı Koca'dan, üçüncü dozun TURKOVAC olarak uygulanması için gönüllülük çağrısı Açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan, üçüncü dozun TURKOVAC olarak uygulanması için gönüllülük çağrısı Açıklaması

 Sağlık Bakanı Koca: 'TURKOVAC'ı Türkiye'nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz.

Sağlık Bakanı Koca: "TURKOVAC'ı Türkiye'nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Akif Ersoy Ahmet Davutoğlu Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Tamer Karadağlı
Spor Stefan Kuntz Serdar Aziz Caner Erkin Lewis Hamilton
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Amelia Hamlin Mustafa Şentop
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ÇORUM GENÇLİK OBASI'NIN AÇILIŞINI BİLAL ERDOĞAN YAPTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 18:27:34. #1.12#