Çok Güzel Hareketler yeni bölüm ne zaman? Çok Güzel Hareketler bugünkü bölüm saat kaçta?

Tiyatro sevenlerinmerakla beklediği Çok Güzel Hareketler bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Çok Güzel Hareketler dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Çok Güzel Hareketler yeni bölüm ne zaman, Çok Güzel Hareketler bölüm bugün mü, Çok Güzel Hareketler yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak'ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan'ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni sezon yeni skeçleriyle 25 Ekim pazartesi 20.00'de Kanal D'de!

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 HAKKINDA

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak imzalı, Kanal D'de yayınlanan eğlence programıdır. 2008-2011 yılları arasında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programın devamı niteliğindedir. İlk bölümü 10 Şubat 2019 tarihinde yayınlanmıştır. Programın sanat yönetmeni Yılmaz Erdoğan'dır. Yılmaz Erdoğan, film çalışmalarına başladığı için görevini 64. bölümde Eser Yenenler'e devretmiştir.

FORMAT

Oyuncular, konularını kendilerinin veya ekipteki yazarların yazdıkları skeçleri oynarlar. Programın akışı, skeçlerin birbirini sırayla takip etmesi şeklinde sağlanır. Her skecin sonunda, Yılmaz Erdoğan (bazı bölümlerde Eser Yenenler) seyircilerin arasından çıkar ve oyuncuların performanslarının değerlendirilmesini ister. Seyirciler değerlendirirken ÇGH (Çok Güzel Hareket), GH (Güzel Hareket) gibi değerlendirmeler kullanırlar. En yüksek not ÇÇGH (Çok Çok Güzel Hareket), en düşük not Yani'dir. ÇÇGH olan skeçlerin sonunda zil çalınır.

