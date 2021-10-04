Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm canlı izle! Kanal D Çok Güzel Hareketler Bunlar 93. yeni bölüm canlı izle! ÇGHB 2 canlı izle! - Haberler
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Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm canlı izle! Kanal D Çok Güzel Hareketler Bunlar 93. yeni bölüm canlı izle! ÇGHB 2 canlı izle!

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Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm canlı izle! Kanal D Çok Güzel Hareketler Bunlar 93. yeni bölüm canlı izle! ÇGHB 2 canlı izle!

Çok Güzel Hareketler Bunlar severlere müjdeli haber geldi! ÇGHB 2'nin beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İşte, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 - 93. bölüm fragmanı! Çok Güzel Hareketler 93. bölüm fragmanı yayımlandı mı

Reyting rekorları kıran Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programının yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Fragmanda yine Yılmaz Erdoğan'ın yer almaması izleyicileri meraka düşürdü! Çok Güzel Hareketler bunlar 93. bölüm fragmanında programı Eser Yenenler sunuyor! Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 CANLI İZLE!

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

ÇGHB 2 yeni bölümü 4 Ekim 2021 Pazartesi akşam ekranlara gelecek. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR OYUNCU KADROSU

Atakan Çelik

Ayşegül Yılmaz

Batuhan Soyaslan

Begüm Çağla Taşkın

Cemile Canyurt

Cihan Talay

Ecem Bayır

Eda Nur Hancı

Engin Demircioğlu

Evliya Aykan

Ezgi Özyürekoğlu

Fatih Öztürk

Fatma Tezcan

Gözde Şencan

Gürhan Altundaşar

Hamza Yazıcı

Hilmi Deler

Metin Pıhlıs

Ozan Yiğit

Safa Sarı

Sema Özkan

Yasin Çam

Ali Özün Aydın

Arif Güloğlu

Arzu Susantez

Birsel Kılınçcı

Cansu Mumcu

Cenan Adıgüzel

Didem Ruhi

Ebru Yücel

Emin Oğuz Çelebi

Emre Aslan

Hacı Ahmet Ak

Hande Özen

Nazlı Senem Ünal

Ömer Faruk Çavuş

Selen Esen

Talha Karcı

Tuğba Yılmaz

Yeşim Dursun

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Haber: Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm canlı izle! Kanal D Çok Güzel Hareketler Bunlar 93. yeni bölüm canlı izle! ÇGHB 2 canlı izle! - Haberler
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