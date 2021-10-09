CMAS 5. SERBEST DALIŞ OUTDOOR DÜNYA ŞAMPİYONASI DÜNYA REKORLARI PEŞ PEŞE KIRILDI Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF)'nun ev sahipliğinde devam eden Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda bugün dördü master erkeklerde olmak üzere 5 dünya rekoru kırıldı. Antalya'nın Kaş ilçesi İnceboğaz Belediye Halk Plajı açıklarında başlayan ve yarın (9 Ekim Cumartesi) sabit ağırlık çift palet yarışlarıyla sona erecek olan CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda bugün sabit ağırlık paletsiz (CNF) yarışlarında 5 dünya rekoru ve 14 ulusal kırıldı. Dördü master erkeklerde kırılan dünya rekorlarının 5. sine erkeklerde 92 metreyle Hırvatistan'dan Petar Klovar imza attı. Klovar, Rusya'dan Alexey Molchanov'un Haziran 2021'de Bahamalar'da elde ettiği 90 metrelik rekorunu kırdı. Master kategorisinde yarışan ve 46 metrelik derecesiyle dünya rekoru kıran Milli Sporcumuz Birol Özbek dünya dördüncüsü oldu. Sabit ağırlık paletsiz yarışlarında kadın ve erkeklerde 42 sporcu mücadele etti. Kadınlarda İtalya'dan Alessia Zecchini, 69 metrelik başarılı dalışıyla Dünya Şampiyonu oldu. Ukrayna'dan Natalii Zharkova, 67 metreyle gümüş madalya kazandı. Bronz madalya ise iki sporcunun oldu. Hırvatistan'dan Mirela Kardasevic ve Macaristan'dan Fatima Korok, 63 metrelik dereceleriyle bronz madalya kürsüsüne çıkarken, aynı zamanda ülkelerinin yeni ulusal rekorlarının da sahibi oldu. HIRVATİSTAN'DAN KLOVAR, 92 METREYLE DÜNYA REKORUNUN YENİ SAHİBİ OLDU Dünya Şampiyonası'nda dünya rekoru sabit ağırlık paletsiz yarışlarında erkeklerde kırıldı. Hırvatistan'dan Petar Klovar, 92 metreyle hem dünya rekoruna hem de dünya şampiyonluğuna imza attı. Fransa'dan Abdelatif Alouach, 85 metrelik derecesiyle gümüş madalya alırken, kendi ulusal rekorunu da kırdı. Slovenya'dan Samo Jeranko, 85 metreye başarılı bir dalış yaparak bronz madalyaya imza attı. Şampiyonanın bugünkü sabit ağırlık paletsiz yarışlarında master erkekler mücadelesinde dünya rekoru 4 kez peş peşe kırıldı. Milli Sporcumuz Birol Özbek, 46 metrelik derecesiyle dünya rekoru kırdı ve dördüncü sırada yarışmayı tamamladı. Dünya Şampiyonluğu'na Almanya'dan Jens Stoetzner 65 metreyle ulaştı. Stoetzner, bu derecesiyle yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Hollanda'dan Pete Botman, 63 metrelik başarılı dalışıyla dünya rekoru kırdı ve gümüş madalya aldı. Bir diğer rekor ise 59 metre ile Danimarkalı sporcudan geldi. Danimarka'dan Jesper Stechmann, 59 metrelik derecesiyle bronz madalyanın ve dünya rekorunun sahibi oldu. ÖDÜL TÖRENİ… Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan madalya törenine, Ak Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, CMAS Başkanı Anna Arzhanova, TSSF Yönetim Kurulu Üyesi Devrim Çobanoğlu, TSSF Eski Başkanı Tunay Gürsel, CMAS Yönetim Kurulu Üyesi Bozana Ostojic ve CMAS Serbest Dalış Direktörü Apostolos Bellos katıldı. SERBEST DALIŞ MİLLİ TAKIMI 5-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası sabit ağırlık paletli (CWT), sabit ağırlık çift palet (CWT-BF), sabit ağırlık paletsiz (CNF) ve ip destekli sabit ağırlık (FIM) disiplinlerinde yapılıyor. 29 ülkeden 95 sporcunun katıldığı CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi Devrim Cenk Ulusoy'un antrenörlüğündeki 7 kişilik Serbest Dalış Milli Takımı'mız temsil ediyor. Serbest Dalış Türk Milli Takımı şu isimlerden oluşuyor: Şahika Ercümen, Yaren Türk, Birgül Erken, Rüstem Derin, Serkan Toprak, Birol Özbek ve Görkem Gedik. Milli sporcumuz Birol Özbek master erkeklerde ülkemizi temsil ediyor. TSSF BAŞKANI PROF. DR. ŞAHİN ÖZEN'DEN BAŞARILAR MESAJI Kırılan rekorlarla ilgili açıklama yapan TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, "Gerçekten dünya rekorları ile dolu bir gün yaşadık. Son derece mutluyuz. Kaş ilçemizin, ülkemizin dünya rekorlarına ev sahipliği yapmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Başta Cumhurbaşkanlığı'mız olmak Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız, Spor Genel Müdürlüğü'müz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Yarınki son gün yarışlarında tüm ülke sporcularına ve milli sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi. 9 Ekim Cumartesi günü sabit ağırlık çift palet (CWT-BF) yarışlarıyla sona erecek olan CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası, TSSF'nin youtube sayfasından canlı olarak yayınlanıyor. ŞAMPİYONAYA KATILAN ÜLKELER Dünya Şampiyonası'nda Türkiye ile birlikte 4 kıtadan 29 ülke; Avusturya, Danimarka, Slovakya, İsviçre, Ukrayna, Umman, Tunus, Güney Afrika, İsveç, Rusya, Belarus, ABD, Güney Kore, Almanya, Slovenya, Azerbaycan, Kuveyt, Fransa, Lübnan, Çekya, İtalya, İspanya, Şili, Yunanistan, Macaristan, Kolombiya, Hırvatistan ve Hollanda milli takımları yarışıyor.

Habermetre - Son Dakika Haberleri