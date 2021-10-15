Cloud9, LEC temsilcisi Rogue'u mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı!

2021 Dünya Şampiyonası ana grup aşamasında şuana kadar turnuvanın en heyecan verici gününü geride bıraktık. Son şampiyon Damwon KIA gruptaki diğer takımların durumuna bakmaksızın 6G0M ile herkesi ezdi geçti. Dünya Şampiyonası'nın favorilerinden biri olarak gösterilen FunPlus Phoenix dört maç üst üste kaybederek turnuvaya veda etti. League of Legends espor sahnesinin neredeyse bütün dramalarını barındıran A grubunda Avrupa vs Amerika çekişmesi, Cloud9 ve Rogue ekipleri çeyrek final bileti için günün son maçında karşı karşıya geldi.

Çeyrek finale yükselen takım Cloud9 oldu!

Seçim yasaklama ekranında hem erken oyun için Olaf hem de geç oyun için Ryze gibi şampiyonları almayı başaran Rogue ekibi Perkz'e LeBlanc'ı kaptırmasaydı önemli bir avantaj elde etmiş olacaktı. Dakika 20'ye kadar her iki takım da olabildiğince temkinli oynadı ve karşılıklı bireysel hatalar sebebiyle maç dengede gitti.

Perkz'ün tıpkı FPX'e kaybettikleri maçta izlediğimiz bireysel yakalanmaları takımın temposunu kırsa da 32. dakikada çıkan Baron savaşını kazandıktan sonra Cloud9 ekibi oyunun kontrolünü tamamen eline geçirdi. Daha sonrasında çok kötü bir takım savaşı seçen C9, rakibinin maçı tekrar dengeye getirmesine imkan tanıdı. Yaklaşık 50 dakika süren oyunda son kadim ejderha savaşını kazanarak galibiyete ulaşan Cloud9, ilk üç maçını kaybettiği grupta bugün oynadığı dört maçın üçünü kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Aynı zamanda 2018'den sonra tekrardan bir Kuzey Amerika takımı Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmiş oldu.

2021 yılının en büyük hayal kırıklığı: FunPlus Phoenix

Her ne kadar LPL finallerinde EDG'ye yenilseler de, finallere kadar gösterdikleri dominant performans sebebiyle birçok kişi FPX'i turnuvanın en büyük üç favorisinden biri olarak görüyordu. Fakat Dünya Şampiyonası'nda takımın her oyuncusunun performansı beklenmedik derecede düştü. Tian'ın istikrarsız bir oyuncu olduğu biliniyordu fakat en azından onun Doinb'in maçları sürüklemesi için benimsediği oyun sisteminden şaşmaması FPX için yeterliydi. LEC ve LCS takımlarına karşı bugün oynadıkları üç maçı da kaybeden FunPlus Phoenix, erkenden Çin'in yolunu tuttu. Yaşanan bu hayal kırıklığının ardından başta Tian ve LWX'i değiştirerek FPX ekibi yeniden yapılanmaya gidebilir. Ayrıca Doinb emekli olduğunu açıklayabilir. Nuguri ise Kore'den gelen teklifleri tekrar değerlendirebilir. Bekleyip göreceğiz.

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