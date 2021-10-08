Cırgalan Mahallesine Yeni Aile Sağlığı Merkezi - Haberler
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Cırgalan Mahallesine Yeni Aile Sağlığı Merkezi

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Cırgalan Mahallesine Yeni Aile Sağlığı Merkezi

Vali Şehmus Günaydın, Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesine yapılacak olan Aile Sağlığı Merkezi hizmet binasının yapımını üstelenen hayırseverimiz Hacı Veli Demir ile protokol imzaladı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (Bültenler) - Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen protokol imza törenine, Vali Günaydın, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ile hayırseverimiz Hacı Veli Demir katıldı.

Vali Günaydın törende yaptığı konuşmada, "Kayserimiz hayırseverlik konusunda örnek teşkil edecek bir ilimiz, hayırseverlerimizin çokluğu ve yaptırmış oldukları eserlerin vatandaşlarımızın hizmetine sunulması bizlerin de işini kolaylaştırıyor, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde bizlere katkı sağlıyor. Hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Bu tesislerin ilimize kazandırılmasında belediyelerimizin de çok büyük bir gayret gösterdiğini ifade eden Vali Günaydın, "Kocasinan ilçemizde gerek eğitim alanında gerekse sağlık alanında Belediye Başkanımızın çabaları devam ediyor. Okullar, sağlık ocakları kazandırıyoruz." diye konuştu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yaptığı konuşmada, "Cırgalan Mahallemizde şu anda aile sağlığı merkezimiz var ama günümüz şartlarına göre yeterli olmuyor. Vatandaşlarımıza daha iyi şartlarda hizmet verilebilmesi için yeni bir sağlık ocağı yapıyoruz." dedi.

Hayırseverimiz Hacı Veli Demir ise yapılacak aile sağlığı merkezi hakkında bilgiler vererek, bu tesisin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesine yapılacak olan "Şerife–Hacı Veli Demir Aile Sağlığı Merkezi" nin yapımına ilişkin protokolü Vali Günaydın, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve Hayırseverimiz Hacı Veli Demir birlikte imzaladı.

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Haber: Cırgalan Mahallesine Yeni Aile Sağlığı Merkezi - Haberler
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