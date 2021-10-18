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Cilvegözü Sınır Kapısında sessizlik

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Cilvegözü Sınır Kapısında sessizlik

Suriye'de Esad rejimi tarafından son günlerde İdlib'de düzenlenen saldırılar devam ederken Cilvegözü Sınır Kapısında sessizlik hakim.

Suriye'de Esad rejimi tarafından son günlerde İdlib'de düzenlenen saldırılar devam ederken Cilvegözü Sınır Kapısında sessizlik hakim.

Suriye'nin İdlib kentine bağlı ve Türkiye sırına 6 kilometre yakınlıkta olan Sarmada kentine rejim tarafından yapılan saldırılar sonucunda birçok kişi hayatını kaybetti.

Sınırın diğer tarafında hareketlilik sürerken Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısında ise sakinlik devam ediyor. Sınır kapısında tırların geçişi sorunsuz devam ediyor.

(Adem Karagöz - Ahmet Arslan/İHA)

Cilvegözü Sınır Kapısında sessizlik

Cilvegözü Sınır Kapısında sessizlik

Cilvegözü Sınır Kapısında sessizlik

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