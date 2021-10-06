Çifte Minareli Medrese'nin estetik motifleri takıları süslüyor

ERZURUM (Habermetre) - Erzurum'un simgelerinden Selçuklu eseri Çifte Minareli Medresesi'nin duvarlarında, kolonlarında, kapı ve diğer süslemelerindeki motifler, gümüş ve Oltu taşından takılarda hayat buluyor.

Kadim kentin siluetiyle bütünleşen Çifte Minareli Medrese, dengeli mimarisi ve iri motifl i süslemeleriyle yerli ve yabancı misafirlerin dikkatini çekiyor. Müze ve sergi salonu olarak kullanılan medresedeki motifl er, Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğünün kuyumculuk atölyesinde Oltu taşı ve gümüş takılar üzerine işleniyor.

Enstitünün müdürü Fatma Taşbaşı, Çifte Minareli Medrese'nin Erzurum'un hem simgelerinden hem de en eski üniversitelerden olduğunu söyledi. Medrese üzerindeki taş süslemelerin, Selçuklu motifl erinin özellikli simgelerinden biri olduğunu ifade eden Taşbaşı, bu süslemeleri, kendileri için temsili bir motif kütüphanesi gibi değerlendirdiklerini belirtti.

Enstitü bünyesinde üretimi gerçekleştirilmekte olan Oltu taşı ve gümüş işlemeciliği bölümünde bu taş süslemelerinden motifl er aldıklarını anlatan Taşbaşı, hem gelenekseli hem de moderni bir arada yakalamaya çalıştıklarını dile getirdi. AA

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