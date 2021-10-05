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Çiftçiye büyük avantaj

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Çiftçiye büyük avantaj

Tarım Kredi kooperatifleri üyelerine üre ve slajlık mısır gibi ürünleri piyasanın yüzde 15 altında satacak.

Tarım Kredi kooperatifleri üyelerine üre ve slajlık mısır gibi ürünleri piyasanın yüzde 15 altında satacak.

Yem ve diğer ürünlere gelen zamlar sonrasında Tarım Kredi kooperatifleri piyasa şartlarının yüzde 15 altında ürün satacak. Yenişehir Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Selçuk Karasu, "2021 sezonu slajlık mısır alımlarımız başladı. Bölgedeki ürün miktarı alımına göre yaklaşık 3 bin ton slajlık ürün alacağız. Piyasa şartları da göz önünde bulundurularak çiftçiye satışımız daha alt bir fiyattan olacak, üreticimiz bunu bizden temin edebilecek. Hem ürün kalitesi olarak, hem de fiyat olarak bu yıl yine çiftçimize desteklerimiz sürecek" dedi

Karasu, "Şu anda gübre piyasası günlük değişen bir piyasa, üre özellikle yurtdışından tedarik edildiği için torba fiyatları 300 liranın üzerine çıkmış vaziyette. Kooperatifimiz şu an 265 liraya üre satmaktadır. Diğer gübrelerimiz de piyasanın en az 15,20 lira altında üyelerimize satışa çıkmıştır. Peşin fiyatlarda yine üreticiye yardımcı olabileceğimiz hususlar olmaktadır" diye konuştu. - BURSA

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