CHP milletvekilleri Sorgun'da STK temsilcileriyle bir araya geldi - Haberler
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CHP milletvekilleri Sorgun'da STK temsilcileriyle bir araya geldi

AA / Şahin Özmen - Haberler | Güncel
CHP milletvekilleri Sorgun'da STK temsilcileriyle bir araya geldi

CHP milletvekillerinden oluşan heyet, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde STK temsilcileriyle bir araya geldi.

YOZGAT (AA) - CHP milletvekillerinden oluşan heyet, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, STK temsilcileri ve bazı siyasi partilerin ilçe başkanları ile yöneticileri katıldı.

Yozgat Milletvekili Keven, toplantı öncesi yaptığı konuşmada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Kasım'da Yozgat'a geleceğini ve burada vatandaşların sorunlarını dinleyeceğini söyledi.

Soru cevap şeklinde gerçekleştirilen toplantıda CHP'li milletvekilleri sorunlarını dinleyerek taleplerini aldı.

Heyet daha sonra Yozgat Şeker Fabrikası ve Bahadın Belediyesi'ni ziyaret etti.

CHP milletvekilleri Sorgun'da STK temsilcileriyle bir araya geldi

AA / Şahin Özmen - Son Dakika Haberleri
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