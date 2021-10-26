CHP'li meclis üyeleri vatandaşları dinlemeye devam ediyor - Haberler
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CHP'li meclis üyeleri vatandaşları dinlemeye devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
CHP'li meclis üyeleri vatandaşları dinlemeye devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li meclis üyeleri, merkez ilçe Efeler'de bulunan mahalleleri ziyaret etti.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li meclis üyeleri, merkez ilçe Efeler'de bulunan mahalleleri ziyaret etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) meclis üyeleri Barış Altıntaş ve Adnan Bosnalı, muhtarları ve vatandaşları yaşadıkları mahallelerde dinlemeye devam ediyor. Bu kapsamda ziyaretlerine devam eden meclis üyeleri Altıntaş ve Bosnalı, merkez ilçe Efeler'de bulunan Şevketiye, Kuyulu, Kardeşköy ve Kızılcaköy mahallelerinde vatandaşlarla ve muhtarlarla bir araya geldi. Gerçekleştirilen buluşmalarda muhtarların ve vatandaşların Büyükşehir Belediyesi'nden taleplerini dinleyen Altıntaş ve Bosnalı, Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı ve yapacağı yatırımlarla ilgili de vatandaşları bilgilendirdi. - AYDIN

CHP'li meclis üyeleri vatandaşları dinlemeye devam ediyor

CHP'li meclis üyeleri vatandaşları dinlemeye devam ediyor

CHP'li meclis üyeleri vatandaşları dinlemeye devam ediyor

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