CHP Hatay Milletvekili Güzelmansur, Hatay'ın ekonomisi ve sosyal sorunlarını değerlendirdi

HATAY (AA) - CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Hatay'ın ekonomik ve sosyal sorunları ile Suriye iç savaşının etkilerini değerlendirdi.

Güzelmansur, Hatay Gastronomi Evi'nde düzenlediği basın toplantısında Suriye'deki iç savaştan Hatay'ın olumsuz etkilendiğini söyledi.

Hatay'da çok sayıda sektörün ekonomik anlamda olumsuzluk yaşandığını savunan, Güzelmansur şöyle devam etti:

"Hatay ekonomisini canlandıracak en etkili, kalıcı çözüm dış politikada kavganın bir kenara bırakılması ve barış tohumlarının atılması olacaktır. Suriye'de barışı sağlamak için uluslararası barış girişimlerine destek verilmelidir. Suriye'de istikrarın tesisinden sonra ülkemizde geçici koruma altındaki Suriyelilerin gönüllülük esasına dayalı olarak güvenli bir şekilde doğdukları vatan topraklarına geri dönüşü sağlanmalıdır. Hatay tamamıyla 5. teşvik bölgesine alınmalıdır."

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da, kentin 10 yıl öncesine göre ihracatının yüzde 17 oranında düştüğünü belirtti.

Kentin Suriyelilerle birlikte nüfusunun arttığını ifade eden Savaş, bir an önce Suriye'de barışın, güvenli ortamın sağlanması ve insanların korkmadan topraklarına geri gidebileceği ortamın oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Toplantıya, CHP Antakya İlçe Başkanı Ümit Kutlu ve Hatay Gazeteciler Cemiyeti (HGC) Başkanı Abdullah Temizyürek de katıldı.