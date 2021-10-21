CHP Genel Sekreteri Böke, sanat akademisi açılışına katıldı - Haberler
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CHP Genel Sekreteri Böke, sanat akademisi açılışına katıldı

AA / Şengül Azbay - Haberler | Güncel

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İzmit Belediyesi Sanat Akademisi'nin açılışına katıldı.

KOCAELİ (AA) - CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İzmit Belediyesi Sanat Akademisi'nin açılışına katıldı.

Açılış töreninde konuşan Böke, binaların sanatla hayat bulduğunu belirterek, akademi projesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Ülkenin çok ağır ve karanlık bir dönemden geçtiğini savunan Böke, Kocaeli'de esnaf ve sanayicilerle görüştüklerini, sorunlarını dinlediklerini kaydetti.

Böke, ülkedeki karanlığın, karamsarlık oluşturmasına izin vermeyeceklerini söyleyerek, "Karanlığı ortaya çıkartanın bugünkü düzen olduğu, bu düzenin siyasi tercihlerle kurulduğu, dolayısıyla siyasi tercihler değişirse düzenin değişebileceği, düzen değişirse bir aydınlığın var olabileceği umudunu büyütme yükümlülüğümüz var." ifadesini kullandı.

Merkez Bankası faiz kararına değinen Böke, "Dakikalar içerisinde cebimizdeki para eridi, yok oldu." dedi.

Böke, hatanın bir kez yapılabildiğini, aynı şeyde ısrar etmenin bilinçli bir tercih olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Nasıl ki bugün iktidar bilinçli bir tercihle cebimizdeki paranın kıymetini ortadan kaldırıyorsa nasıl ki bugün iktidar bilinçli bir siyasi tercihle 83 milyonu yoksullaştırıyorsa biz de hep birlikte bilinçli bir tercihle yeniden halkın rengini kazandığı, yeniden nefes alabildiği, paramızın kıymet gördüğü, hep birlikte ortak aklı ürettiğimiz asgari demokratik zeminde buluşarak, farklılıklarınızı hukuk güvencesi altında özgürce yaşayabildiğiniz, sanatımızla hayal kurduğumuz, kurduğumuz hayali gerçeğe dönüştürdüğümüz bir yarını bugünden el birliğiyle var etmeliyiz."

Konuşmanın ardından Böke ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile davetliler, akademinin açılış kurdelesini kesti.

CHP Genel Sekreteri Böke, sanat akademisi açılışına katıldı

CHP Genel Sekreteri Böke, sanat akademisi açılışına katıldı

CHP Genel Sekreteri Böke, sanat akademisi açılışına katıldı

CHP Genel Sekreteri Böke, sanat akademisi açılışına katıldı

CHP Genel Sekreteri Böke, sanat akademisi açılışına katıldı

CHP Genel Sekreteri Böke, sanat akademisi açılışına katıldı

CHP Genel Sekreteri Böke, sanat akademisi açılışına katıldı

CHP Genel Sekreteri Böke, sanat akademisi açılışına katıldı

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CHP Genel Sekreteri Böke, sanat akademisi açılışına katıldı
AA / Şengül Azbay - Son Dakika Haberleri
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