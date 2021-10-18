Cerrahpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsünü Ziyaret Etti

AYDIN (Habermetre) - Cerrahpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ve beraberindeki heyet, 15 Ekim 2021 tarihinde Almatı ziyareti kapsamında Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsünü ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında Enstitü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer, Avrasya Araştırma Enstitüsünün çalışmaları ve projeleri hakkında detaylı bilgiler verdi. Doç. Dr. Vakur Sümer, konuşmasında Avrasya Araştırma Enstitüsünün genelde tüm Avrasya ve özelde Orta Asya bölgesine ilişkin ekonomi, enerji, siyaset, uluslararası ilişkiler, sosyal ve kültürel konular gibi birçok önemli alanda çeşitli bilimsel araştırmalar ve akademik etkinlikler yürütmekte olduğundan bahsetti. Bunların yanında enstitünün Türkiye ve Kazakistan'ın dışında küresel düzeyde çok sayıda düşünce kuruluşu ile de yakın iş birliği içerisinde olduğunu ifade eden Doç. Dr. Vakur Sümer, Cerrahpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ve beraberindeki heyetin Enstitü ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Prof. Dr. Nuri Aydın, konuşmasında enstitünün faaliyetlerini yakından takip ettiğini ifade ederek Enstitü bünyesinde gerçekleştirilen akademik faaliyetlerin bölge çalışmaları ve Türkiye ile ilişkiler açısından oldukça önemli olduğunu belirtti. Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarından biri olarak Cerrahpaşa Üniversitesinin genelde Avrasya, özelde Orta Asya bölgesiyle de yakından ilgilendiğinin altını çizen Prof. Dr. Nuri Aydın, üniversite bünyesinde düzenlenen bölgeye yönelik çeşitli bilimsel araştırmalar, projeler ve akademik etkinlikler hakkında bilgiler verdi.

Görüşmenin devamında iki kurum arasında iş birliği olanakları görüşüldü. Ziyaret sonrasında, Enstitü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer, ziyaretinden dolayı Cerrahpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ve beraberindeki heyete teşekkür ederek enstitünün akademik yayınlardan takdim etti.

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