'ÇEKİRGE' OPERASYONUNDA 8 KİŞİ TUTUKLANDI, ÖRGÜT LİDERİ ADLİYE TUVALETİNDE BİLEKLERİNİ KESTİ

ZONGULDAK (DHA) - DEVLETİ milyonlarca TL zarara uğratan, 20 örgütlü yapıya yönelik 28 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında Zonguldak'ta gözaltına alınan 66 şüpheliden 58'i serbest bırakıldı, 8'i tutuklandı. Örgüt elebaşlarından olduğu iddia edilen Bahattin Y., adliye tuvaletinde seramikle bileklerini keserek intihara teşebbüs etti. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kolay yoldan haksız kazanç elde edenlere yönelik sahte engelli raporu, reçete, PCR testi düzenleyerek, devleti milyonlarca TL zarara uğratan 20 örgütlü yapıya yönelik 28 ilde 'Çekirge' operasyonu düzenledi. Soruşturmada, Zonguldak'ta yaşayan 70 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 66'sı gözaltına alındı. Aralarında hastane ve eczane çalışanlarının da bulunduğu şüphelilerin 50'si önceki gün ve dün adliyeye sevk edilip ifadelerinin ardından serbest kaldı. Bugün ise kalan 16 kişi adliyeye sevk edildi. Aralarında örgüt lideri olduğu iddia edilen Bedirhan Y. ve Eray Ş., Özlem T., Ceyhun Ç., Fatih A., Savaş K., Süleyman Y. ve Hüseyin Ç., tutuklandı. Şüphelilerden 8'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Örgüt elebaşlarından olduğu iddia edilen Bahattin Y., adliye tuvaletinde seramikle bileklerini keserek intihara teşebbüs etti. Ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bahattin Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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