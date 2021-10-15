'ÇEKİRGE' OPERASYONUNDA 8 KİŞİ TUTUKLANDI, ÖRGÜT LİDERİ ADLİYE TUVALETİNDE BİLEKLERİNİ KESTİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'ÇEKİRGE' OPERASYONUNDA 8 KİŞİ TUTUKLANDI, ÖRGÜT LİDERİ ADLİYE TUVALETİNDE BİLEKLERİNİ KESTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DEVLETİ milyonlarca TL zarara uğratan, 20 örgütlü yapıya yönelik 28 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında Zonguldak'ta gözaltına alınan 66 şüpheliden 58'i serbest bırakıldı, 8'i tutuklandı.

ZONGULDAK (DHA) - DEVLETİ milyonlarca TL zarara uğratan, 20 örgütlü yapıya yönelik 28 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında Zonguldak'ta gözaltına alınan 66 şüpheliden 58'i serbest bırakıldı, 8'i tutuklandı. Örgüt elebaşlarından olduğu iddia edilen Bahattin Y., adliye tuvaletinde seramikle bileklerini keserek intihara teşebbüs etti. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kolay yoldan haksız kazanç elde edenlere yönelik sahte engelli raporu, reçete, PCR testi düzenleyerek, devleti milyonlarca TL zarara uğratan 20 örgütlü yapıya yönelik 28 ilde 'Çekirge' operasyonu düzenledi. Soruşturmada, Zonguldak'ta yaşayan 70 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 66'sı gözaltına alındı. Aralarında hastane ve eczane çalışanlarının da bulunduğu şüphelilerin 50'si önceki gün ve dün adliyeye sevk edilip ifadelerinin ardından serbest kaldı. Bugün ise kalan 16 kişi adliyeye sevk edildi. Aralarında örgüt lideri olduğu iddia edilen Bedirhan Y. ve Eray Ş., Özlem T., Ceyhun Ç., Fatih A., Savaş K., Süleyman Y. ve Hüseyin Ç., tutuklandı. Şüphelilerden 8'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Örgüt elebaşlarından olduğu iddia edilen Bahattin Y., adliye tuvaletinde seramikle bileklerini keserek intihara teşebbüs etti. Ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bahattin Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'ÇEKİRGE' OPERASYONUNDA 8 KİŞİ TUTUKLANDI, ÖRGÜT LİDERİ ADLİYE TUVALETİNDE BİLEKLERİNİ KESTİ

'ÇEKİRGE' OPERASYONUNDA 8 KİŞİ TUTUKLANDI, ÖRGÜT LİDERİ ADLİYE TUVALETİNDE BİLEKLERİNİ KESTİ

'ÇEKİRGE' OPERASYONUNDA 8 KİŞİ TUTUKLANDI, ÖRGÜT LİDERİ ADLİYE TUVALETİNDE BİLEKLERİNİ KESTİ

'ÇEKİRGE' OPERASYONUNDA 8 KİŞİ TUTUKLANDI, ÖRGÜT LİDERİ ADLİYE TUVALETİNDE BİLEKLERİNİ KESTİ

'ÇEKİRGE' OPERASYONUNDA 8 KİŞİ TUTUKLANDI, ÖRGÜT LİDERİ ADLİYE TUVALETİNDE BİLEKLERİNİ KESTİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Hulusi Akar
Magazin Tamer Karadağlı Edis
Spor Burak Yılmaz Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Sultan Selim Adnan Menderes Rüya Tabirleri Şahap Kavcıoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'ÇEKİRGE' OPERASYONUNDA 8 KİŞİ TUTUKLANDI, ÖRGÜT LİDERİ ADLİYE TUVALETİNDE BİLEKLERİNİ KESTİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 23:32:16. #1.11#