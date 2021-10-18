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Ceberruh galasında ünlüler geçidi

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Ceberruh galasında ünlüler geçidi

Yapımcılığını Zeki Sincar ve Adem Sincar'ın Üstlendiği, Meda Film Yapım ve Zeki Sincar Production ortak yapımı olan CEBERRUH, 15 Ekim'de sinemalarda seyircisiyle buluştu.

Haberler.com ve Sondakika.com'un medya desteğiyle gerçekleşen filmde, yönetmen koltuğunda Buğra Kekik'in oturduğu film, Türkiye'de korku filmi ezberlerini bozarken 13 Ekim de düzenlenen galasıyla da davetlileri şaşırtmayı başardı. Erkan Çelik'in sunumuyla gerçekleştirilen gece; Sanat dünyasından müzik dünyasına, sinema sektöründen, siyaset basın ve medya dünyasına kadar geniş bir katılımcı yelpazesi galada yerini aldı. Galada kimler yoktu ki; Ünlü Şovmen Mehmet Ali Erbil, oyuncu Meral Konrat, Mehmet Çepiç, Selahattin Tadöğen, Gani Rüzgar Şavata, Tuncay Gençkalan, Tolga Yüce, Selçuk Kılıç, yönetmen Servet Aksoy, Hollywood oyuncusu Hz. İsa filminde Hz. İsa'yı canlandıran başrol oyuncusu Can Arduç, müzik dünyasından Doğuş, Güçlü Soydemir, Aysun Kaya, Berna Tan, Berna Karagözoğlu, Şahin Kendirci, Begüm Polat, Sinan Yılmaz, Abdulrahman Delen, Tefo, Öznur Güler, Şafak Sönmez, Gökhan Taşkın, medya dünyasının tanınmış isimleri Evren ve Evrim Yaslak geceye renk kattılar.

Sıradan bir film galası bekleyenler ise karşılaştıkları festival ile adeta pandemi gölgesinde geçen uzun sürenin acısını çıkarttılar. İlk gösterim ardından konuk sanatçılar sahne alarak, özlenen şarkılarını davetliler için seslendirdi. Yapımcılar Zeki Sincar ve Adem Sincar tarafından geceye katılarak destek veren sanatçılara gecenin hatırası olan plaketlerin sunulmasıyla gece sona erdi.

Film ile korkuyu ve gerilimi yaşayan davetlilerden tam puan alan CEBERRUH korku filmi, klişelerini yıkacağa benziyor.

Ceberruh galasında ünlüler geçidi

Ceberruh galasında ünlüler geçidi

Ceberruh galasında ünlüler geçidi

Ceberruh galasında ünlüler geçidi

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