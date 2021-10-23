CD Projekt Red BioShock Geliştiricilerini Bünyesine Kattı

The Witcher ve Cyberpunk 2077'nin geliştiricisi CD Projekt Red BioShock geliştiricilerini kadrosuna kattı.

Polonya merkezli oyun geliştiricisi CD Projekt Red, The Molasses Flood adındaki stüdyoyu satın aldı. The Molasses Flood ise bünyesinde daha önce BioShock, Halo 2 ve Rock Band gibi yapımların geliştirme sürecinde çalışan isimleri barındırıyor. Daha önce BioShock Infinite'de baş tasarımcı olarak çalışan ve BioShock'un sanat direktörlüğünü üstlenen isimler bundan sonra CDPR ile çalışacak.

Cyberpunk 2077 faciasından sonra oyun dünyasındaki güvenini kaybeden CD Projekt Red ise satın aldığı stüdyoyla beraber yeni Oyunlar yapmayı planlıyor. Detaylar arasında şirketin sıfırdan bir IP sunmak yerine halihazırda bulunan oyun evrenlerini genişleteceği de yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde CDPR, 2022'de yeni bir projeye başlayacağını duyurmuş ve yeni projelerin iki büyük oyun ekseninde bulunabileceğini ifade etmişti. Dolayısıyla oyuncular olarak yeni The Witcher oyunları bekleyebiliriz.

Bir CDPR Oyunun Geleceği Üzerine Çalışılacak

Irrational Games dağıldıktan bir süre sonra kurulan The Molasses Flood geçtiğimiz günlerde CDPR'a katıldığını duyurdu. Bağımsız bir stüdyo olarak hareket eden ekip, bundan sonra The Witcher 3 ve Cyberpunk 2077 olduğu tahmin edilen iki oyun üzerinde çalışabilir.

Elbette firmadan yeni bir oyun beklemek için oldukça erken olduğunu söyleyebiliriz. Cyberpunk 2077 çıkışından bu yana neredeyse bir yıl geçmesine rağmen hala birçok hatalarla dolu ve kesinlikle yeterince cilalanmış değil.

CD Projekt Red ise geçtiğimiz aylarda halinden memnun olduğunu dile getirmiş, sürüklendiği hukuki bataklığa ve oyunculara verilen sözlerin yerine getirilmemesine rağmen oyunun umut verici bir noktada olduğunu ifade etmişti.

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