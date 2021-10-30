ÇATALCA'MIZDA MUHTEŞEM CUMHURİYET COŞKUSU

Çatalca'mıza kazandırdığı mega projelerin yanı sıra, ilçemizde özel gün ve haftalara verdiği önemle bölgede dikkat çeken etkinlikler organize eden Başkanımız Mesut ÜNER, tüm Çatalca halkımıza muhteşem Cumhuriyet coşkusu yaşatıp, yine ilçe halkımızın gönlünde taht kurdu. Kültür işlerinden sorumlu Meclis Üyemiz Tuba UZUN'un ile Çatalca Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen muhteşem etkinliklerin hazırlıkları günler öncesinden başladı ve tüm detaylarıyla Başkan Mesut ÜNER bizzat ilgilendi.

CUMHURİYET COŞKUMUZ ATA'MIZA ZİYARETİMİZLE BAŞLADI

Çatalca'mızda yarınlarımızın teminatı gençlerimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine Türkiye Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ü manevi huzurunda anıtkabirde ziyaret ederek başladı. 14 Otobüs ve 500'e yakın Çatalca gençliğimiz bu önemli ziyaret imkanını kendilerine sağlayan Başkanımız Mesut ÜNER'e çok teşekkür ederek, Ata'mıza olan sonsuza kadar sürecek bağlılıklarını ifade ettiler.

ÇATALCA CUMHURİYET MEYDANIMIZDA CUMHURİYET BAYRAMI RESMİ TÖRENİ

Çatalca Cumhuriyet Meydanımızdaki Ata'mızın manevi huzurunda, resmi törende saygı duruşumuz ve istiklal marşımız sonrası Çatalca Belediyemiz çelengi sunuldu. Kaymakamımız Erdoğan Turan ERMİŞ riyasetinde gerçekleşen resmi törene ilçe protokolümüz katılım sağladı.

KAYMAKAMIMIZ ERDOĞAN TURAN ERMİŞ TEBRİKLERİ KABULU SONRASI KUTLAMA PROGRAMI GERÇEKLEŞTİ

Cumhuriyet Meydanımızdaki resmi tören sonrası Kaymakamlık makamında Kaymakamımız Erdoğan Turan ERMİŞ tebrikleri kabul etti. Başkanımız Mesut ÜNER'in ve ilçe protokolünün katıldığı tebrik programına katılım oldukça yüksekti. Tebriklerin sonrası Çatalca Belediyemiz Nazım ÖZBAY Kültür Merkezimizde kutlama programı gerçekleşti.

SAAT 19. 23'DE BAŞLAYAN CUMHURİYET RESEPSİYONUMUZ KATILIMCILARI HAYRAN BIRAKTI

Başkanımız Mesut ÜNER riyasetinde Çatalca Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Çatalca Belediyesi Nazım ÖZBAY Kültür Merkezimizde tam saat 19. 23'de başlayan Cumhuriyet Resepsiyonu katılımcıları hayran bıraktı. Başkanımız Mesut ÜNER ve Eşi Aydan ÜNER resepsiyon katılımcılarını tek tek karşılayıp hatıra fotoğrafı çektirdi. Çekilen hatıra fotoğrafları özel bir çerçeveyle katılımcılara hatıra olarak hediye edildi. Davetliler fuaye salonunda yerini aldıktan sonra sunulan Cumhuriyet konulu video büyük alkış aldı. Başkanımız Mesut ÜNER'in ve Kaymakamımız Erdoğan Turan ERMİŞ'in konuşmaları sonrası Çatalca Belediyesi Tiyatro oyuncularımızın muhteşem performansı oldukça duygusal anlar yaşattı. Tiyatro gösterimi sonrası, yine Çatalca Belediyesi Halk Oyunları ekibimiz ATATÜRK tişörtleriyle zeybek oyunu katılımcılardaki Cumhuriyet coşkusunu tavan yaptı. Zeybek oyunu sonrası Cumhuriyet defilesi gerçekleşti. Defile sonunda 10. Yıl Marşımız eşliğinde pasta kesilirken, Millet Bahçesi proje şantiyemizden gökyüzüne süzülen havai fişekler görsel şölen oluşturdu ve muhteşem organize edilen resepsiyon gecesi son buldu.

Hafta boyunca Çatalca'mızda devam eden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 98. yılı kutlama etkinlikleri sonunda açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut ÜNER; "ATAM İZİNDEYİZ. CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN. Çatalca ilçemizdeki yarınlarımızın teminatı gençlerimizle Anıtkabir'de Ata'mızı ziyaret ile başlayan Cumhuriyet Bayramı etkinlik programlarımız, Çatalca Belediyemiz Nazım ÖZBAY Kültür Merkezimizde Belediyemiz tarafından organize edilen muhteşem Cumhuriyet Resepsiyonu ile son buldu. Cumhuriyetimizin 100. yılına emin adımlarla ilerlerken Türkiye Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün "Cumhuriyeti biz kurduk onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz. " sözünü asla unutmayacağız ve hayatımız boyunca rehber edineceğiz. YAŞASIN CUMHURİYET. " dedi.

#BirlikteÇatalcayız

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