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Çatak'ta üç araç çarpıştı: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çatak'ta üç araç çarpıştı: 6 yaralı

Van'ın Çatak ilçesinde üç aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

VAN (İHA) - Van'ın Çatak ilçesinde üç aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çatak- Bahçesaray yol ayrımı güzergahı üzerinde meydana geldi. Mikail Özer yönetimindeki 02 AAT 630 plakalı otomobil, Medeni Çekal yönetimindeki 56 AAD 117 plakalı otomobil ve Kasım Yabi yönetimindeki 65 NK 010 plakalı toptancı kamyonu çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında yaralanan 6 kişi, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Çatak Grup Amirliği ekipleri tarafından araçlardan çıkarıldı. Yaralıların ambulanslarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığı ifade edilirken, kazayla ilgili tahkikatın başladığı bildirildi. - VAN

Çatak'ta üç araç çarpıştı: 6 yaralı

Çatak'ta üç araç çarpıştı: 6 yaralı

Çatak'ta üç araç çarpıştı: 6 yaralı

Çatak'ta üç araç çarpıştı: 6 yaralı

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