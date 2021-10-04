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Çankaya zabıtası esnafın yanında

İhlas Haber Ajansı / Sadettin Aliusta - Haberler | Yerel

- Çankaya zabıtası esnafın yanında Çankaya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri esnafı ziyaret ederek istek ve taleplerini dinledi.

ÇANKAYA, ANKARA (İHA) - - Çankaya zabıtası esnafın yanında

ANKARA - Çankaya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri esnafı ziyaret ederek istek ve taleplerini dinledi.

Pandemi koşullarıyla birlikte zor durumdan geçen ilçe esnafına destek olmak için denetim yerine farklı bir uygulama ile esnafın sorunlarını ve taleplerini dinleyen Çankaya Belediyesi ekipleri, çözüm yolları için belediye esnaf iş birliğini sürdürüyor. Vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir alışveriş yapmaları için esnafın uyması gereken kuralları hatırlatan Çankaya Belediyesi ekipleri market, manav, balık tezgahlarında esnaf ziyaretinde bulundu.

Esnafla birebir görüşerek talep ve isteklerini dinleyen ekipler işyerlerindeki hijyen koşullarını, depoların uygunluğunu ve çalışanların sağlık karnelerinin uygunluğunu da kontrol ettiler.

"Esnafla vatandaş birlikteliğini sağlıyoruz"

Yeni bir uygulama ile denetim yerine esnafın talep ve isteklerini dinlediklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Bütün dünyada olduğu gibi zor bir dönemden geçtiğimiz şu günlerde ekonomik zorluklarla yüzleşen esnafımızı dinleyerek daha iyi koşulları oluşturmaya çabalıyoruz. Esnafın sorunlarını çözerek daha iyi hizmet vermeleri konusunda çözüm yolları bularak esnafla vatandaş birlikteliğini sağlıyoruz" diye konuştu.

Çankaya zabıtası esnafın yanında

Çankaya zabıtası esnafın yanında

Çankaya zabıtası esnafın yanında

Çankaya zabıtası esnafın yanında
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