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ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ EKONOMİSİ HIZLI GELİŞEN ÜLKELER SIRALAMASINDA ATIFLARDA ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ DÜNYA 1 İNCİSİ

Times Higher Education (THE) Ekonomisi Hızlı Gelişen Ülkelerdeki En İyi Üniversiteler Sıralaması 2022 sonuçları açıklandı. Çeyrek asırdır uluslararası standartlarda eğitim veren Çankaya Üniversitesi, 698 üniversitenin incelendiği sıralamada büyük bir başarı elde ederek atıflar kategorisinde Dünyada ve Türkiye'de üst üste ikinci kez 1'inci olarak liderliğini korudu. Üniversitemiz, genel sıralamada ise Dünyada ilk 100 içerisinde yer aldı.

ATIFLARDA, DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE 2 YILDIR LİDER

Türkiye'den 54 üniversitenin değerlendirmeye girebildiği THE 2022 Ekonomisi Hızlı Gelişen Ülkelerdeki En İyi Üniversiteler Sıralamasında, 'Atıflar' kategorisinde tam 100 puan ile Dünyada ve Türkiye'de iki yıldır zirvede yer alan Çankaya Üniversitesi, 9 üniversite ile birinciliği paylaşıyor. Üniversitemiz, Dünya genel sıralamasında ilk 100 içerisinde yer alarak 89'uncu oldu.

Duyuru Ekleme Tarihi : 22. 10. 2021 09: 56

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