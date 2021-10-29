Çanakkale genelinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga, Bayramiç, Gelibolu ve Lapseki ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Biga'da İrfan Şahin Er Meydanında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının dolayısıyla tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu ve Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Kaymakam Dolu, burada yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet, kara toprağa bir gül bahçesine girercesine giren kahramanların bizlere bıraktığı en büyük mirasın adıdır. Bu öyle bir mirastır ki tarihin akışını değiştirmiş 20. yüzyılın başında mazlum milletlere örnek olmuş bir çok özgürlük ve bağımsızlık hareketinin de ilham kaynağı olmuştur. Bizler tarihin hiç bir döneminde hiç bir zaman esaret ve boyunduruk altında kalmamış, ezmemiş ve ezilmemiş, hakkın ve haklının yanında yer almış büyük bir milletin, büyük bir neslin evlatlarıyız. Hiç şüpheniz olmasın Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar hür ve bağımsız bir şekilde her gün her yıl daha da büyüyerek daha da gelişerek hedeflerine emin adımlarla yürüyecektir." dedi.

Konuşmaların andından öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sunuldu.

Bayramiç

Bayramiç'teki tören Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Törene Bayramiç Kaymakamı Alper Taş, Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ermiş, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İlçe protokolü ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından Kaymakam Taş, günün anlam ve önemine değinen konuşmasını yaptı.

Törende vatandaşlar ve öğrenciler, bayraklarla renkli görüntüler oluşturdu.

Gelibolu

Gelibolu'daki tören, kaymakamlık binasında kutlamaların kabul edilmesinin ardından 26 Kasım Caddesinde devam etti.

Kaymakamı Bekir Abacı ile 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız törenlere katılanların bayramını kutladı.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okunmasının ardından Kaymakam Abacı günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Konuşmaların ardından şiirler okundu ve folklor gösterisi yapıldı. Ardından geçit töreni gerçekleştirildi.

Lapseki

Lapseki Hükümet Konağı önündeki törende Kaymakam Dr. Fatih Çelikkaya, Garnizon Komutanı Ömer Karakaş ve Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Ardından Kaymakam Çelikkaya tebrikleri kabul etti.

Çarşı Meydanı'nda devam eden etkinliklerde konuşan Çelikkaya, "Bugün, Cumhuriyet Bayramını 98. yılında hep birlikte büyük bir coşku ve sevinçle kutluyoruz. 29 Ekim 1923'te aziz milletimizin zor şartlarda kazandığı istiklal mücadelesi Cumhuriyetin ilanıyla taçlandırılmış ve son Türk devletinin yönetim şekli belirlenmiştir. Türk milleti tarihin hiçbir döneminde esarete, dayatmaya boyun eğmemiştir. Birçok büyük imparatorluklar kurarak, dünya milletlerine devlet teşkilatlanmasının nasıl olacağını göstermiş, adil ve hoşgörülü idaresiyle de, tarihin her döneminde kilit bir rol üstlenmiştir." dedi.

Konuşmaların ardından Plevne Ortaokulu öğrencilerince hazırlanan oratoryo gösterildi.