İl Pandemi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

ÇANAKKALE (Habermetre) - Salgınla mücadele sürecinde uyulması gereken kurallar, önlemler, aşılama faaliyetlerinde gelinen son durum ve yapılacak denetimlerin görüşüldüğü İl Pandemi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı, Vali İlhami AKTAŞ başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali İlhami AKTAŞ'ın yanı sıra Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Vali Yardımcısı Ali Muhiddin Varol, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Bacak, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı SG. Kd. Bn. Ercan Oran, Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, kurul üyesi kurum müdürleri ve STK'lar katıldı.

Toplantıda; İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk tarafından, ilimiz genelindeki koronavirüs ile mücadele sürecinde son durum, alınan tedbirler, yapılan denetimler, pandemi ile mücadele sürecinde uygulanan tedbirler, aşılama faaliyetleri ile yapılması gereken çalışmalar hakkında sunum yapıldı.

Ardından Çevre Sağlığı Şube Müdürü Mücella Ulus tarafından koronavirüs ile mücadelede izolasyon koşulları ve otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetleri kapsamında izlenecek çalışma planı hakkında sunum yapılarak kurul üyeleri bilgilendirildi.

Yapılan sunumların ardından Çanakkale genelindeki Koronavirüs tedbirleri, ilimizdeki vaka sayılarının son durumu, alınan tedbirler, aşılama faaliyetlerinde gelinen son durum, yapılan denetimler ve pandemi ile mücadele sürecinde uygulanan tedbirler hakkında istişarelerde bulunuldu.

Son zamanlarda toplumsal hareketliliğin çok arttığını ve özellikle kapalı alanlarda tedbire önem verilmediğine dikkat çeken Vali İlhami AKTAŞ, "Salgın henüz bitmedi. Özellikle üniversitelerin açıldığı ve yüz yüze eğitimin devam ettiği bu dönemde salgını kontrol altına almak için hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Hastalığın yayılma ortamları çok fazla temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyalım, sıramız geldi ise aşımızı mutlaka yaptıralım" diye konuştu.

Toplantı görüş, öneri, ihtiyaç ve taleplerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.