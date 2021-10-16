Çanakkale'de çifte gökkuşağının mest eden görüntüsü - Haberler
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Çanakkale'de çifte gökkuşağının mest eden görüntüsü

İhlas Haber Ajansı / İbrahim Çubuk - Haberler | Güncel

Çanakkale'de çifte gökkuşağının mest eden görüntüsü Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Küçükpaşa köyü ile Büyükpaşa köyü arasında gökyüzünde oluşan çifte gökkuşağı manzarası görenleri heyecanlandırdı.

ÇAN, ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'de çifte gökkuşağının mest eden görüntüsü

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Küçükpaşa köyü ile Büyükpaşa Köyü arasında gökyüzünde oluşan çifte gökkuşağı manzarası görenleri heyecanlandırdı.

Çan ilçesine bağlı Küçükpaşa köyünde birkaç gündür devam eden sağanak yağmurun ardından Büyükpaşa köyü ile Küçükpaşa köyü arasında gökyüzünde oluşan çifte gök kuşağı görenleri heyecanlandırdı.

Yaklaşık 15 dakika gökyüzünde kalan gökkuşağı havanın açılmasıyla gözden kayboldu.

Çanakkale'de çifte gökkuşağının mest eden görüntüsü

Çanakkale'de çifte gökkuşağının mest eden görüntüsü

Çanakkale'de çifte gökkuşağının mest eden görüntüsü

Çanakkale'de çifte gökkuşağının mest eden görüntüsü
İhlas Haber Ajansı / İbrahim Çubuk - Son Dakika Haberleri
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Haber: Çanakkale'de çifte gökkuşağının mest eden görüntüsü - Haberler
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